Yazın aylarında kirlenen suyun zararı ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Esin Korkut, yaz aylarında artan su tüketimi ile birlikte gelişebilecek hastalıklara karşı önemli uyarılarda bulundu.

Sıcak havalarda su ve gıdaların bozulmasıyla mide ve sindirim hastalıklarının arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Esin Korkut şunları dile getirdi:

“E.coli, Cryptosporidium, Giardia, Salmonella ve Shigella yazın en çok karşılaşılan mikroorganizmalar olup mikroplu suların içilmesi ya da bu sularla yıkanmış sebze ve meyvelerin tüketilmesi ile geçebilir. Sıcakların da etkisiyle hızla yayılan bulantı, kusma ve ishal ile karşımıza çıkabilir”

Prof. Dr. Esin Korkut, sıcak havalarda su ve gıda kontaminasyonunun mide ve sindirim gribi vakalarının önde gelen nedenlerinden biri olduğunu belirterek “Gıda hazırlanırken, saklarken ve hatta eller temiz değilse yemek yerken bile kontaminasyon meydana gelebilir ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir. E.coli, Cryptosporidium, Giardia, Salmonella ve Shigella yaz aylarında en çok karşılaşılan mikroorganizmalar olup mikroplu suların içilmesi ya da bu sularla yıkanmış sebze ve meyvelerin tüketilmesi ihtimali ile geçebilir. Sıcakların da etkisiyle hızla yayılan bulantı, kusma ve ishal ile karşımıza çıkabilir” diye konuştu.

BAĞIRSAK ENFEKSİYONU NEDİR?

Gastroenterit ve ganstrointestinal enfeksiyon olarak da bilinen bağırsak enfeksiyonu, bağırsak ya da midede bir dizi bakteri, virüs ve parazitin neden olduğu gastrointestinal sistemin iltihaplanma durumudur. Bağırsak enfeksiyonu herkesi etkileyerek rahatsızlıklara neden olabilir. Takibinin yapılarak müdahale edilmesi önemlidir.

BAĞIRSAK ENFEKSİYONU ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bağırsak enfeksiyonunun ortaya çıkmasına neden olan birçok mikroorganizma yer alır. Bu mikroorganizmalar 3 başlık altında incelenir:

Parazitler: Bağırsak solucanları ve tenya gibi parazitleri bağırsakta enfeksiyona neden olabilir.

Viral enfeksiyonlar: Adenovirüs, rotavirüs ve norovirüs gibi virüsler özellikle çocuklarda görülen ve bağırsakta yer alan viral enfeksiyonlar arasında yer alır.

Bakteriler: Helikobakter pilori, E. Coli, salmonella gibi bakteri türleri bağırsakta enfeksiyona neden olan bakteriler arasında bulunur. Özellikle besin zehirlenmelerinde bu bakteriler etkili olur.