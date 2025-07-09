Yazın en başarılı işlerinden ama…

Haftanın dizisi: NOW TV’nin önümüzdeki günlerde final yapacak olan dizisi ‘Çift Kişilik Oda’, yaz döneminde ekrana gelen yapımlar arasında şu ana kadar ‘MasterChef Türkiye’den sonra en başarılı iş olarak dikkat çekiyor. Bunu ben söylemiyorum. Reytingler ortaya koyuyor.

Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünde olduğu dizi, son bölümde ortalama 3’ün üzerinde reyting elde ederken sosyal medyada da çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Dizi, 17 Temmuz’da yayınlanacak 8. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Cinden hamile kalan Doğa’nın hikâyesi

Haftanın filmi: Bülent Aydoslu’nun hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı ‘Cin Bebek 3’ün oyuncu kadrosunda Buse Sevindik, Ömer Polat, Berk Aygül, Onur Çimen, Melda Yazdı, Öykü Bozkurt, İrem Orakçı gibi isimler yer alıyor. Korku ve dram türündeki Boyoz Yapım imzalı film, 4 Temmuz’da vizyona girmişti.

Film, daha önce bir cinden hamile kalarak bir bebek doğurmak zorunda kalan Doğa’nın hikâyesini anlatıyor.

Dinleyenleri çatlatacak bir yaz şarkısı

Haftanın şarkısı: Türk müziğinin güçlü seslerinden Kibariye, yeni neslin dikkat çeken isimlerinden Tekir ile ‘Bak Nasıl Çatlatacam’ şarkısına düet yaptı. Eser, TKR Müzik etiketiyle yayınlandı.

Sözleri, müziği ve düzenlemesi Tekir’e ait olan şarkı, hem sound’u hem de enerjisiyle dikkat çekiyor. Şarkı, Kibariye’nin sahici yorumuyla birleşince ortaya nesiller arası müzikal bir patlama çıkıyor. Kıpır kıpır bir şarkı olan ‘Bak Nasıl Çatlatacam’, yazın enerjisini yansıtıyor. Keyifle dinledim.

‘Hasarsız Satılık Beden’ kitabı çıktı

Haftanın kitabı: Yazar Gülçin Kaya Rocheman’ın ilk öykü kitabı ‘Hasarsız Satılık Beden’, Düşbaz Kısa etiketiyle raflardaki yerini aldı. Annelik, travma ve kadınlık üzerine çarpıcı öykülerden oluşan kitap, Düşbaz Kitaplar’ın yerli ve yabancı kısa metinleri Türkçe’ye kazandırmayı amaçlayan dizisinin dördüncü kitabı olarak dikkat çekiyor.

Gülçin Kaya Rocheman’ın, kadınları en kırılgan, en karanlık, en sahici halleriyle ortaya koyan sarsıcı öyküleri, annelik mitinin gölgesinde kalmış duygulara cesurca dokunuyor.