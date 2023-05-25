Yazın en yararlı spor hangisi

Düzenli olarak spor yapanların çok iyi bildiği üzere spor yapmanın en zor olduğu aylar yaz ve kış ayları. Kış aylarında kapalı alanlarda da olsa egzersizlere devam edilebiliyorken yaz aylarında aşırı sıcaktan dolayı üzerimize çöken rehavet, tüm alanlarda spor yapmayı zorlaştırır. Günden güne vazgeçilen egzersiz programları yerini eğlenceye ve gezmeye bırakarak mevcut formunuzdan uzaklaşmanıza neden olabilir. İşte bu noktada hem sağlığınızı hem formunuzu yaz aylarında da korumanıza yardımcı olan ipuçları devreye girer. Siz de bu ipuçlarını dikkate alarak egzersizlerinizi aksatmadığınız bir yaz geçirebilirsiniz.

YAZIN YAPABİLECEĞİNİZ SPOR DALLARI

Aslında yaz ayları rehavete sebep olsa da diğer yandan açık alanda yapılabilecek birçok farklı sportif aktiviteyi de kolaylaştırır. Yaz spor türlerinin başında ise tahmin edilebileceği gibi yüzme ve benzeri eylemler gelir. Eğer günlük egzersiz rutininiz genelde koşu, pilates ya da spor salonlarında yapılan kardiyo çalışmalarından oluşuyorsa yaz aylarında bu aktivitelere denizde veya havuzda yüzmeyi de ekleyebilirsiniz. Bunun dışında imkanınız varsa rüzgar sörfü ya da dalış gibi hayatınızı renklendirebilecek diğer yaz sporları ile de sıcaklığın yükseldiği aylardaki rehaveti üzerinizden atabilirsiniz.

KIYAFETLERİNİZİ YAZA UYGUN HALE GETİRİN

Spor yapanlar için hava alabilen, pamuklu, terletmeyen ve teri emebilen kıyafetler giymek her zaman için önemlidir. Ancak yazın bu detaya aşırı sıcaklardan dolayı çok daha dikkat edilmelidir. Seçeceğiniz spor büstiyer, tişört, şort veya tayt gibi yaz spor kıyafetleri, bedeninizi güneş ışınlarına karşı korurken aynı zamanda maksimum düzeyde hava da alabilmelidir. Bunun için parlak ve likra kumaşlar yerine çok daha hafif, mat ve pamuklu kumaştan yapılmış spor takımları veya parçaları tercih edebilirsiniz. Açık renkli kombinler tercih etmenin de yine sıcak havalar için daha uygun olduğunu unutmamalısınız.

GÜNEŞTEN KORUNUN

Cilt sağlığı için büyük bir tehdide dönüşebilen güneş ışınları, özellikle yaz aylarında lekelere, kuruluğa ya da yanıklara sebep olabilir. Bu durum da sağlığınızı ve spor faaliyetlerinizi olumsuz yönde etkiler. Güneş ışınlarından korunmak için gün boyu kullanabileceğiniz güneş kremlerinin SPF değerine ise özellikle dikkat etmelisiniz. Güneşin en etkili olduğu saatlerde SPF15 gibi düşük faktörlü kremler kullanırsanız herhangi bir fayda göremezsiniz. Bu nedenle başta güneşin en etkili saatleri olmak üzere yaz boyunca en az SPF30 ya da SPF50 gibi yüksek faktörlü güneş kremlerini tercih etmelisiniz.

ISINMA HAREKETLERİ

Yazın spor yapmak genelde daha basitmiş gibi göründüğü için ısınma hareketlerine ihtiyaç duyulmaz. Havanın sıcaklığı ve vücuttaki enerji yüksekliği nedeniyle siz de birçok kişi gibi yaz aylarında ısınma hareketlerini göz ardı ediyor olabilirsiniz. Ancak hava derecesi ne olursa olsun vücudunuzdaki kasların özellikle yoğun, zorlayıcı ve uzun süreli çalışmalar yapıyorsanız öncesinde esnemesi ve ısınması gerekir. Aksi takdirde bir süre sonra ufak da olsa çeşitli sakatlanmalarla veya yoğun kas ağrılarıyla baş başa kalabilirsiniz.

SIVI TÜKETİN

Başta su olmak üzere genel olarak bolca sıvı tüketmek, her zaman hayati derecede önem taşır. Ancak spor ve sıcak hava bir araya geldiğinde vücut her zamankinden çok daha fazla sıvı ve elektrolit kaybeder. Bu da hem sağlığınızı hem performansınızı olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden siz de birçok kişi gibi “Yazın ne kadar su içmeliyiz?” sorusunun cevabını merak ediyor olabilirsiniz. Günlük iki litrenin altına düşmemeye özen göstermeli; eğer yoğun bir çalışma programına sahipseniz su dışında izotonik ya da hipertonik sporcu içeceklerin de faydalanmalısınız.