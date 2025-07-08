Yazın gizli katili kalp krizini tetikliyor! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, sadece bunaltıcı bir his oluşturmadı. Aynı zamanda kalp sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Yüksek sıcaklıkların neden olduğu sıvı ve elektrolit kaybı, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerde kalp krizi riskini artırdı.

Bilimsel çalışmalar ve uluslararası uzmanlar, sıcak havalarda alınacak basit ama etkili önlemlerle bu risklerin en aza indirilebileceğini vurguladı.

SICAKLIK VE ELEKTROLİT KAYBININ KALP ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması, vücudun termoregülasyon mekanizmasını zorladı.

Terleme yoluyla kaybedilen su, sodyum ve potasyum gibi elektrolitler, kanın koyulaşmasına ve damarların büzüşmesine yol açıyor. Bu durum, kalbin daha fazla çalışmasını gerektirirken, özellikle kalp damar hastalığı, hipertansiyon veya kalp yetersizliği olan bireylerde ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebildi.

Kardiyoloji uzmanları, “Sıcak havalarda tansiyon ve ritim bozukluğuna bağlı olarak göğüs ağrıları ve kalp krizi tetiklenebilir. Elektrolit kayıpları, kalp ve damar hastalarında ciddi problemlere yol açabilir” dedi.

Amerikan Kalp Derneği’nin (AHA) bir araştırmasına göre, sıcaklık her 1°C arttığında, 65 yaş üstü bireylerde kardiyovasküler ölüm riski %2 oranında yükseldi.

Lancet dergisinde yayımlanan bir başka çalışma ise iklim değişikliğine bağlı ölümlerin %50’sinin kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklandığını ortaya koydu.

Araştırma, sıcak çarpmasının vücut ısısını 39°C’ye yükselterek hayati tehlike oluşturabileceğini gösterdi.

İngiltere’deki Imperial College London’dan kardiyolog Dr. Arunashis Sau, yapay zeka destekli EKG teknolojilerinin sıcak havalarda kalp hastalıklarını erken tespit edebileceğini belirterek, “Yapay zeka, EKG’lerde insan gözünün fark edemediği detayları yakalayarak riskli durumları önceden belirleyebilir. Bu, özellikle sıcaklık artışlarının tetiklediği kalp krizlerini önlemede kritik bir adım.” dedi.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, kalp hastaları, diyabetliler ve çocuklar için daha büyük bir tehdit oluşturdu.

Yaş ilerledikçe vücudun ısı düzenleme kapasitesi azalıyor ve susuzluk hissi geç fark edildi.

Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı veya aritmi gibi rahatsızlıkları olanlar, sıcaklık artışlarından daha fazla etkilendi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Danışmanı John Nairn, gece sıcaklıklarının kalp krizi ve ölüm riskini artırdığına dikkat çekti:

“Gece sıcaklıkları, vücudun dinlenme ve toparlanma sürecini kesintiye uğratarak kalp krizine zemin hazırlayabilir.”

New York’ta yapılan bir çalışma, nem oranının %70’in üzerine çıktığında inme riskinin iki katına kadar artabileceğini gösterdi. Ayrıca, Environmental Health Perspectives’te yayımlanan bir araştırma, 35°C üzerindeki sıcaklıklarda kan viskozitesinin artarak damar tıkanıklığı riskini yükselttiğini belirtti. Bu durum, özellikle idrar söktürücü veya kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Kardiyoloji uzmanları, sıcak havalarda kalp sağlığını korumak için şu önlemleri önerdi:

Bol Su Tüketin: Günde 2,5-3 litre su içilmesi öneriliyor. Ancak kalp yetersizliği olanlar, sıvı alımını doktorlarına danışmalı.

Güneşten Kaçının: 10:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından uzak durulmalı, klimalı ortamlar tercih edilmeli. Klima ısısı 24-25°C’ye ayarlanmalı.

Hafif Gıdalar Seçin: Yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalı, su oranı yüksek sebze ve meyveler (karpuz, salatalık) tercih edilmeli. Dünya Sağlık Örgütü, günlük tuz tüketimini 5-6 gramla sınırlamayı öneriyor.

İlaç Dozlarını Kontrol Edin: İdrar söktürücü veya kan sulandırıcı ilaç kullananlar, yaz aylarında doz ayarlaması için doktorlarına danışmalı.

Aşırı Kafein ve Alkol Tüketmeyin: Kafein kalbi yorar, alkol ise sıvı kaybını artırır.

Hafif Kıyafetler Giyin: Pamuklu, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli. Şapka ve güneş gözlüğü kullanımı da önemli.

Soğuk Duştan Kaçının: Ani soğuk duş, damarlarda büzülmeye neden olarak tansiyonu yükseltebilir ve kalp krizini tetikleyebilir.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ VE ACİL DURUM

Kalp krizi belirtileri arasında göğüste baskı hissi, ağrı, soğuk terleme, nefes darlığı ve çarpıntı yer alıyor. Uzmanlar, böyle bir durumda hastanın rahat bir pozisyona getirilmesini ve mümkünse 300 mg aspirin çiğnetilerek kanın sulandırılmasını önerdi. Ancak en kritik adım, vakit kaybetmeden 112’yi arayarak sağlık kuruluşuna ulaşmak.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Prof. Donald Hensrud, diyabetik hastalarda kalp krizi belirtilerinin silik olabileceğini belirterek, “Herhangi bir şüphede, hemen 112’yi arayın” diyor.İklim Değişikliği ve Gelecekteki RisklerAvrupa’da 2022 yazında 70 bin ek ölümün yaşandığı tahmin ediliyor ve uzmanlar, iklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgalarının daha sık ve yoğun yaşanacağı konusunda uyardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Aşırı sıcaklar artık nadir bir olay değil, yeni normal haline geldi” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Yaz ayları, kalp damar hastalıkları için riskli bir dönem olsa da, bilinçli hareket ederek bu riskler en aza indirilebilir.

Uzmanların önerilerine kulak vererek, bol sıvı tüketimi, uygun beslenme ve güneşten korunma gibi basit adımlarla kalbinizi yazın kavurucu etkilerinden koruyabilirsiniz.