Yazın gölgesinde zona tehlikesi! Bağışıklık alarm veriyor

Yaz mevsimi, güneşin ve tatilin keyfini çıkarma zamanı olsa da, cilt sağlığını tehdit eden bir tehlike kapıda olabilir: Zona hastalığı.

Dermatoloji uzmanları, bağışıklık sistemindeki düşüşün, özellikle yaz aylarında artan stres, düzensiz uyku ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birleştiğinde, zona hastalığını tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu viral enfeksiyonun bağışıklık sistemi zayıfladığında nasıl harekete geçtiğini gözler önüne serdi.

ZONA NEDİR VE NEDEN YAZIN ARTIYOR?

Zona, suçiçeği virüsü olarak bilinen Varicella Zoster virüsünün (VZV) sinir köklerinde yıllarca sessiz kaldıktan sonra yeniden aktive olmasıyla ortaya çıkan bir deri hastalığı.

Dermatoloji Uzmanları, yaz aylarında artan stres ve yaşam tarzı değişikliklerinin bağışıklık sistemini baskılayarak bu virüsün uyanmasına neden olabileceğini belirterek, “Yazın yoğun sosyal aktiviteler, düzensiz uyku ve sıcaklık artışı bağışıklığı zayıflatıyor. Stres, sadece ruh halini değil, cilt sağlığını da doğrudan etkiliyor” dedi.

ABD’de yapılan bir çalışma, son 60 yılda zona vakalarının dört kat arttığını gösteriyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden immünolog Prof. Dr. Diane E. Griffin, bu artışın bağışıklık sistemini baskılayan faktörlerle ilişkili olduğunu vurguluyarak, “Aşı karşıtlığı, kanser tedavileri ve bağışıklığı zayıflatan ilaçların yaygınlaşması, zona vakalarını artırıyor. Ancak yaz aylarında stres ve çevresel faktörler de önemli bir rol oynuyor” dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE ZONA İLİŞKİSİ

Bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklara karşı kalkanıdır. Ancak stres, yetersiz beslenme, uyku düzensizliği ve çevresel faktörler bu kalkanı zayıflatabilir.

Yaz aylarında artan sıcaklık, nem ve sosyal aktiviteler, vücut direncini olumsuz etkileyebildi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden immünolog Prof. Dr. Andrew Pollard, “Bağışıklık sisteminin yaz aylarında zayıflaması, özellikle 50 yaş üstü bireylerde zona riskini artırıyor. Yaş ilerledikçe bağışıklık yanıtları zayıflıyor, bu da virüslerin harekete geçmesini kolaylaştırıyor” dedi.

ZONANIN BELİRTİLERİ VE KOMPLİKASYONLARI

Zona, genellikle vücudun bir tarafında, sinir yolları boyunca ağrılı, kabarcıklı döküntülerle kendini gösterir. İlk belirtiler arasında kaşıntı, yanma veya karıncalanma hissi yer alıyor. Ancak hastalığın en ciddi komplikasyonu, postherpetik nevralji adı verilen uzun süreli sinir ağrıları.

Uzmanlar, “Bu ağrılar, özellikle ileri yaşlarda yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir” uyarısında bulundu.

Dermatoloji Uzmanları; Zonanın göz, kulak veya yüz sinirlerini tutması durumunda körlük, denge problemleri ve hatta yüz felci gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, “Bağışıklığı zayıf bireylerde, hastalık tüm vücuda yayılabilir ve ölümcül olabilir” dedi.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Uzmanlar, zona hastalığından korunmanın en etkili yollarından birinin zona aşısı olduğunu vurguladı.

Zona aşısı, hastalığın ortaya çıkma riskini azaltıyor ve belirtilerin daha hafif seyretmesini sağlıyor. Özellikle risk grubundaki bireylerin dermatoloji uzmanına danışması kritik.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN İSE ŞU ÖNERİLER ÖNE ÇIKTI:

Dengeli Beslenme: C, D ve E vitamini ile çinko gibi mineraller açısından zengin gıdalar tüketmek bağışıklığı destekliyor.

Stres Yönetimi: Yoga, meditasyon ve derin nefes egzersizleri, stresin bağışıklık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilir.

Yeterli Uyku: Günde en az 7 saat kaliteli uyku, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için şart.

Düzenli Egzersiz: Haftada birkaç kez yapılan uygun fiziksel aktivite, bağışıklık yanıtını güçlendiriyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağışıklık sisteminin zayıflamasının zona vakalarını artırdığını doğruladı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından desteklenen bir çalışmada, stresin bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını baskıladığı ve latent virüslerin aktive olma riskini artırdığı gösterildi.

Avrupa’da yapılan bir başka araştırma, zona aşısının 50 yaş üstü bireylerde hastalığın görülme sıklığını %50’ye kadar azalttığını ortaya koydu.

Yaz aylarında tatilin keyfini çıkarırken bağışıklık sisteminizi ihmal etmeyin. Uzmanlar, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve aşıyla zonaya karşı korunmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Dr. Griffin, “Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlüyse, zona gibi hastalıklar o kadar az kapınızı çalar” dedi.