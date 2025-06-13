Yazın gözleri tehlikelerden korumanın bilimsel sırları

Modern yaşamın getirdiği dijital ekranlar, UV ışınları ve çevresel faktörler, göz sağlığını her zamankinden daha fazla tehdit ediyor.

Bilimsel araştırmalar, dünya genelinde 2,2 milyar insanın görme bozukluğu yaşadığını ve bu sorunların %50’sinin erken müdahaleyle önlenebileceğini gösterdi.

Göz sağlığını korumak için uzmanlar, basit ama etkili yöntemler önerdi. Harvard Üniversitesi’nden oftalmolog Dr. Joan Miller ve Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Sheila West gibi uzmanların görüşleri, bu yöntemlerin hem günlük yaşamda uygulanabilir hem de uzun vadeli koruma sağladığını ortaya koydu.

DİJİTAL EKRANLARIN GÖRÜNMEZ TEHLİKESİ

Dijital cihazların yaydığı mavi ışık, göz sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, uzun süreli ekran kullanımı göz kuruluğu, kaşıntı ve bulanık görme gibi sorunlara yol açabildi.

Araştırmalar, ekran başında geçirilen her 8-9 saatlik sürenin miyop riskini artırdığını, özellikle çocuklarda bu etkinin daha belirgin olduğunu gösterdi.

Dr. Joan Miller, “Mavi ışık, retina hücrelerine zarar verebilir ve uzun vadede makula dejenerasyonu gibi ciddi sorunlara zemin hazırlayabilir” dedi.

PEKİ, BU TEHLİKEYE KARŞI NE YAPMALI?

Uzmanlar, 20-20-20 kuralını önerdi: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakarak gözleri dinlendirmek. Ayrıca, mavi ışık filtreli gözlükler kullanmak da etkili bir koruma sağlıyor.

GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞI UV KORUMASI

Güneşin ultraviyole (UV) ışınları, katarakt ve makula dejenerasyonu gibi ciddi göz hastalıklarının başlıca nedenlerinden biri.

UV filtreli güneş gözlüklerinin bu riskleri %80 oranında azalttığı belirtildi.

Dr. Sheila West, “UV ışınları, gözün kornea ve lensine zarar vererek geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir. Kaliteli bir güneş gözlüğü, bu riski büyük ölçüde engeller” dedi.

Uzmanlar, polarize lenslerin ve geniş kenarlı şapkaların da güneş ışınlarına karşı etkili bir bariyer oluşturduğunu vurguladı.

BESLENME İLE GÜÇLÜ GÖZLER

Beslenme, göz sağlığını desteklemenin en doğal yollarından biri. A, C, E vitaminleri, lutein, zeaksantin ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler, gözleri zararlı ışınlardan ve oksidatif stresten koruyor. Havuç, ıspanak, somon ve ceviz gibi besinler, retina sağlığını güçlendirdi.

Londra Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Ian Grierson, “Lutein ve zeaksantin, mavi ışığı filtreleyerek makula dejenerasyonunu önlemede kritik bir rol oynuyor” dedi.

Günde en az 2 litre su içmek ve bol lifli gıdalar tüketmek de göz kuruluğunu azaltmada etkili.

RUTİN MUAYENELER HAYAT KURTARIR

Glokom, makula deliği ve epiretinal membran gibi hastalıklar, erken teşhis edilmediğinde körlüğe yol açabildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 2050 yılına kadar görme kaybı yaşayan insan sayısının 115 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Florence Nightingale Hastaneleri’nin oftalmoloji uzmanları, biyomikroskop ve tonometri gibi tanı yöntemlerinin glokom gibi sinsi hastalıkları tespit etmede hayati önem taşıdığını belirtti.

Dr. West, “Yılda bir kez göz muayenesi, görme kaybını önlemede en etkili adım” dedi.

FOTOFOBİ VE GÖZ ALERJİLERİNE DİKKAT

Işığa duyarlılık (fotofobi) ve göz alerjileri, modern yaşamın sık karşılaşılan sorunlarından. All About Vision’a göre, fotofobi, migren, göz kuruluğu veya enfeksiyonlarla tetiklenebildi.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, alerjik konjunktivitin polenler ve toz gibi alerjenlerden kaynaklandığını ve kaşıntı, kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti.

Uzmanlar, alerji sezonunda koruyucu gözlük kullanmayı ve antihistaminik damlalarla tedaviyi önerdi.

Dr. Miller, “Fotofobi, ciddi bir göz hastalığının habercisi olabilir. Şikayetler devam ederse, mutlaka bir uzmana başvurulmalı” dedi.

CERRAHİ MÜDAHALELER

Refraktif cerrahi, glokom operasyonları ve retina dekolmanı ameliyatları, ciddi göz sorunlarında etkili çözümler sundu.

Florence Nightingale Hastaneleri’ne göre, lazer tedavileri ve vitrektomi gibi yöntemler, görme kaybını önlemede yüksek başarı oranlarına sahip. Ancak, uzmanlar cerrahinin son çare olarak düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

GÖZ SAĞLIĞI SİZİN ELİNİZDE

Gözlerinizi tehlikelere karşı korumak için basit ama etkili adımlar atabilirsiniz. Düzenli muayeneler, sağlıklı beslenme, UV koruması ve dijital ekranlara karşı önlemler, görme yetinizi uzun yıllar korumanıza yardımcı olabilir.

Dr. Joan Miller, “Göz sağlığı, küçük alışkanlıklarla büyük farklar oluşturur” dedi.