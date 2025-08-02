Yazın kalp hastalarına hayati uyarılar! Kavurucu sıcaklarda uzmanlardan önemli çıkışlar

Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları, yalnızca günlük konforu değil, kalp sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Artan sıcaklıklar ve yüksek nem oranları, özellikle kalp hastaları için hayati riskler oluşturdu.

Kardiyoloji uzmanları, sıcak havalarda alınacak basit ama etkili önlemlerle bu risklerin azaltılabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, “Sıcak hava ve buna eşlik eden sıvı kayıpları, kalbin iş yükünü ciddi oranda artırıyor. Tansiyon hastaları, kalp rahatsızlığı olanlar ve yaşlı bireyler bu dönemde daha dikkatli olmalı” uyarısında bulundu.

SICAK HAVALAR KALBİ NASIL ETKİLİYOR?

Bilimsel araştırmalar, yüksek sıcaklıkların kalp-damar sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini net bir şekilde ortaya koydu.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından yapılan bir çalışmada, sıcaklıkların 32°C’yi aştığı ve nem oranının %60’ın üzerine çıktığı durumlarda, kalp krizlerinde belirgin bir artış gözlendiği belirtildi.

Vücut, sıcak havalarda ısısını dengelemek için terleme ve damar genişlemesi gibi mekanizmalar devreye sokuyor. Ancak bu süreç, kalbin daha hızlı çalışmasına ve kan basıncında dalgalanmalara yol açıyor. Özellikle koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerde bu durum, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ritim bozuklukları gibi ciddi belirtilere neden olabiliyor.

Uzmanlar, sıcak havalarda kalbin dakikada iki kat daha fazla çalıştığını ifade ederek, “Terlemeyle birlikte sıvı ve elektrolit kaybı artıyor. Yeterli sıvı alınmazsa, tansiyon düşüklüğü, bayılma ve hatta hayati ritim bozuklukları ortaya çıkabilir” dedi.

Ayrıca, sıcak havalarda kanın yoğunlaşması, kalp krizi ve inme riskini artıran bir diğer faktör olarak öne çıktı.

Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcaklıklar, kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin %62’sini oluşturdu.

KALP HASTALARI İÇİN 8 HAYATİ ÖNERİ

Uzmanlar, sıcak havalarda kalp hastalarının alması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

Bol Sıvı Tüketin: Günde en az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Ancak kalp yetersizliği veya böbrek rahatsızlığı olanlar, sıvı alımını doktor kontrolünde düzenlemeli.

Güneşin Tepe Saatlerinden Kaçının: 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaya çalışın. Zorunlu durumlarda şapka ve açık renkli, pamuklu kıyafetler tercih edin.

İlaç Dozlarını Doktorunuza Danışın: İdrar söktürücü veya tansiyon ilaçlarının dozları, sıcak havalarda yeniden düzenlenmeli.

Serin Ortamlarda Kalın: Klimalı ortamlar idealdir, ancak klima sıcaklığı 22°C’nin üzerinde olmalı ve doğrudan hava akımına maruz kalmamalısınız.

Soğuk Duştan Kaçının: Ani soğuk suyla temas, damar büzüşmesine ve tansiyon yükselmelerine neden olabilir. Denize veya havuza girerken vücudunuzu suya yavaşça alıştırın.

Alkol ve Kafeinden Uzak Durun: Kafein ve alkol, sıvı kaybını artırarak kalbin yükünü ağırlaştırabilir.

Hafif Gıdalar Tüketin: Yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçının, sindirimi kolay besinler tercih edin.

Sıcak Çarpması Belirtilerine Dikkat Edin: Baş ağrısı, sersemlik, çarpıntı veya baygınlık hissi gibi belirtilerde hemen serin bir ortama geçin ve tıbbi yardım alın.

ÖZELLİKLE RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR

Kardiyoloji uzmanları, yaşlı bireylerin, obez kişilerin, hipertansiyon ve diyabet hastalarının sıcak havalarda daha fazla risk altında olduğunu belirtti. Ayrıca, beta bloker veya diüretik ilaç kullanan hastaların, sıcak havalarda vücutlarının sıvı dengesini koruma kapasitesinin azalabileceğini vurguladı.

Çocuklarda doğuştan kalp hastalığı olanlar da sıcaklığa bağlı dehidratasyon riskiyle karşı karşıya.

Uzmanlar, bu gruptaki çocuklarda şant veya stent tıkanıklıklarının ani ölümlere yol açabileceğini ifade etti.

SICAK ÇARPMASI: SESSİZ TEHLİKE

Sıcak çarpması, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için ölümcül olabilir. Uzmanlar, sıcak çarpmasının belirtilerini halsizlik, baş ağrısı, bulantı ve bilinç bulanıklığı olarak sıraladı. Bu durumda hastanın hızla serin bir ortama alınması, soğuk suyla yıkanması veya buz uygulaması yapılması gerektiğini belirtti.

ÖNLEM HAYAT KURTARIR

Uzmanlar, sıcak havalarda kalp sağlığını korumanın basit ama etkili önlemlerle mümkün olduğunu vurguladı.

Kalp hastaları ve risk grubundaki bireyler, bu önerilere uyarak yaz mevsimini daha güvenli ve sağlıklı geçirebilir. Unutmayın, küçük bir önlem büyük bir fark oluşturdu.