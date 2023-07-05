Yazın ortasında beyaz esaret. Bu inanılmaz görüntüler Türkiye'de çekildi

Türkiye’de yaz ortasında beyaz esaret yaşandı. Artvin’in yüksek kesimlerinde yollar 2 metreyi bulan karla kaplandı. Ekipler karla kaplı yolu açmak için yoğun çaba harcadı.

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Yazın ortasında beyaz esaret. Bu inanılmaz görüntüler Türkiye'de çekildi 1

Artvin’in yüksek kesimlerinde karla kaplı yayla yollarını açmak için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, 2 metreyi bulan kar kalınlığında çalışmalarını sürdürüyor.

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Yazın ortasında beyaz esaret. Bu inanılmaz görüntüler Türkiye'de çekildi 2

İHA'nın haberine göre Artvin’de yaylaya göç başladı, yüksek kesimlerde bulunan yaylalarda halen daha kar olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi eşliğinde yolları ulaşıma açtı.

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Yazın ortasında beyaz esaret. Bu inanılmaz görüntüler Türkiye'de çekildi 3

Arhavi, Murgul ve Yusufeli ilçelerinin yaylalarını birbirine bağlayan yollarda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Yazın ortasında beyaz esaret. Bu inanılmaz görüntüler Türkiye'de çekildi 4

Kış aylarında yoğun kar yağışı alan yollarda, kar erimeyince ekipler kar tüneli yaparak yolu ulaşıma açtı.

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Yazın ortasında beyaz esaret. Bu inanılmaz görüntüler Türkiye'de çekildi 5

Dikme, Seveil, Soğuksu, Agara Yaylaları ve Yusufeli, Murgul ilçe bağlantı yol ağında toplamda 30 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

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Yazın ortasında beyaz esaret. Bu inanılmaz görüntüler Türkiye'de çekildi 6

Ekipler ayrıca Sırt Yayla ve Novadit Yaylası yolu ile dönüş güzergahı üzerinde yapılan heyelan açma çalışmaları ile yayla yollarında 45 kilometrelik alanda çalışmalar tamamlandı.

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