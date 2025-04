Yazın sessiz tehlikesi! Gıdalardaki gizli düşman

Salmonella, sıcaklıkların yükseldiği bahar ve yaz aylarında adeta bir sağlık kabusu haline geldi. Bu bakteriyel enfeksiyon, kontamine gıdalar ve su yoluyla yayılarak dünya genelinde her yıl milyonlarca insanı etkiledi.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)’a göre, Salmonella, ABD’de her yıl 1,35 milyon hastalığa, 26.500 hastaneye yatışa ve 420 ölüme neden oldu. Bilimsel araştırmalar, sıcaklık artışı ve mevsimsel davranış değişikliklerinin Salmonella’nın yayılımını kolaylaştırdığını gösterdi.

Uluslararası uzmanlar, bu dönemde gıda güvenliği ve hijyen önlemlerine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte, Salmonella’nın bahar ve yaz aylarındaki tehlikeleri ve korunma yolları...

SALMONELLA’NIN MEVSİMSEL YÜKSELİŞİ: SICAKLIK VE NEM FAKTÖRÜ

Salmonella, sıcak ve nemli ortamlarda hızla çoğalıyor, bu da bahar ve yaz aylarını ideal bir zemin haline getirdi.

Environmental Health Perspectives’ta yayımlanan bir çalışma, sıcaklık artışının Salmonella’nın gıdalardaki çoğalma hızını %30 artırdığını ortaya koydu.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Amesh Adalja, “Yaz aylarında Salmonella vakaları, sıcaklıkların bakteriyel büyümeyi desteklemesi ve açık hava etkinliklerinde gıda güvenliği ihlallerinin artması nedeniyle zirve yapıyor” dedi.

Foodborne Diseases Active Surveillance Network (FoodNet) verileri, 2004-2014 yılları arasında Salmonella vakalarının %60’ının yaz aylarında (haziran-ağustos) raporlandığını gösterdi. Özellikle S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Newport ve S. Javiana serotipleri, bu dönemde en sık görülen türler arasında.

The Lancet’ta yayımlanan bir çalışma, sıcaklık her 1°C yükseldiğinde Salmonella enfeksiyonlarının %4,1 oranında arttığını gösterdi. Ayrıca, aşırı yağış olayları da bakterinin su kaynaklarına ve tarım ürünlerine bulaşmasını kolaylaştırdı.

RİSK ALTINDAKİ GIDALAR VE YAYILMA YOLLARI

Salmonella, genellikle çiğ veya az pişmiş kümes hayvanları, yumurta, et, süt ürünleri ve sebzeler yoluyla bulaştı. Journal of Food Protection’da yayımlanan bir çalışma, marketlerde satılan her 25 tavuk paketinden birinde Salmonella bulunduğunu ortaya koydu.

Çilek, ıspanak ve kavun gibi tarım ürünleri de risk taşıyor; özellikle ithal ürünlerde bulaşma oranı daha yüksek.

Canadian Food Inspection Agency’nin bir analizi, kavunla bağlantılı 40 Salmonella salgınında, bu meyvenin pürüzlü yüzeyinin bakteriyi barındırmayı kolaylaştırdığını gösterdi. İthal kavunlar, yerel ürünlere kıyasla iki kat daha fazla vaka ile ilişkilendirildi.

İngiltere’deki University College London’dan mikrobiyolog Prof. Tim Spector, “Bahar ve yaz aylarında insanlar daha fazla salata ve çiğ gıda tüketiyor, bu da çapraz kontaminasyon riskini artırıyor. Mutfakta çiğ etle temas eden yüzeylerin iyi temizlenmemesi, Salmonella’nın sebzelere bulaşmasına neden oluyor” dedi.

Ayrıca, evcil hayvanlar (kuşlar, sürüngenler) ve kontamine su kaynakları da yaz aylarında enfeksiyon kaynakları arasında. CDC, ABD’de Salmonella ile bağlantılı sekiz salgın bildirdi; bunlardan biri yumurtalara, diğeri ise evcil hayvanlara bağlandı.

SAĞLIK RİSKLERİ: KİMLER DAHA HASSAS?

Salmonella enfeksiyonu (salmonellosis), genellikle ateş, ishal, karın krampları ve bulantı ile kendini gösterdi.

Semptomlar, bakteriye maruziyetten 6 saat ila 6 gün sonra başlıyor ve çoğu insan 4-7 gün içinde iyileşiyor. Ancak, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişilerde ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Pediatrics dergisindeki bir çalışma, 5 yaş altı çocukların Salmonella enfeksiyonuna yakalanma olasılığının yetişkinlere göre 3 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

Mayo Clinic’ten gastroenterolog Dr. Sahil Khanna, “Bağışıklığı baskılanmış hastalarda Salmonella kana karışarak septisemi veya osteomiyelit gibi ciddi durumlara yol açabilir. Reaktif artrit gibi uzun vadeli komplikasyonlar da görülebilir” dedi.

Emerging Infectious Diseases’e göre, Salmonella kaynaklı hastaneye yatışların %64’ü yaz aylarında gerçekleşti.

UZMANLARDAN KORUNMA ÖNERİLERİ

Uzmanlar, bahar ve yaz aylarında Salmonella riskini azaltmak için şu önlemleri önerdi:

Gıda Güvenliği: Journal of Food Safety’deki bir çalışma, uygun pişirme tekniklerinin Salmonella’yı %99 oranında ortadan kaldırdığını gösterdi.

Hijyen: Dr. Amesh Adalja, ellerin yemek hazırlamadan önce ve sonra en az 20 saniye yıkanmasının önemini vurguluyor. Evcil hayvanlarla temas sonrası da el yıkama kritik.

Soğuk Zincir: Gıdaların 4°C’nin altında saklanması, bakteriyel çoğalmayı engelliyor. World Health Organization, yaz aylarında gıdaların buzdolabında muhafaza edilmesini öneriyor.

Güvenilir Kaynaklar: Organik ve yerel ürünler, pestisit ve bakteri riskini azaltabilir. İthal gıdalarda dikkatli olunmalı.

Aşılama ve Eğitim: Kümes hayvanı çiftliklerinde Salmonella kontrolü için aşı programları etkili. EFSA’nın 2022 raporu, yumurtacı tavuklarda Salmonella Enteritidis pozitif sürülerin azaltılmasının kontamine yumurta oranını düşürdüğünü gösterdi.

BİLİMLE DESTEKLENEN ÖNLEMLER

Salmonella, bahar ve yaz aylarında hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ciddi bir tehdit oluşturdu. World Health Organization’un raporuna göre, gıda güvenliği standartlarının güçlendirilmesi, Salmonella kaynaklı hastalıkları %20 azaltabilir. European Food Safety Authority (EFSA), Avrupa’da yumurta ve kümes hayvanı kaynaklı Salmonella vakalarının 2009-2022 arasında %17 düştüğünü, ancak yaz aylarında hala pik yaptığını bildirdi. Uzmanlar, bireylerin bilinçlenmesi ve gıda endüstrisinin sıkı denetimlerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.