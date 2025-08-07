Yazın sinsice yayılan büyük tehlike! Hayat kurtaran öneriler

Yaz mevsimi, tatil ve keyifli anlarla özdeşleşse de, artan sıcaklıklar ciddi sağlık risklerini de beraberinde getirdi. Besin kaynaklı enfeksiyonlar, sıcak havalarda mikroorganizmaların hızla çoğalmasıyla halk sağlığını tehdit etti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, özellikle gıda hijyeni ve saklama koşullarına dikkat çekerek, yaz aylarında ishal, tifo, salmonella gibi hastalıkların artış gösterdiğini vurguladı.

Peki, bu sessiz tehditten korunmak için neler yapılmalı? Sıcaklık ve Mikroorganizmalar: Tehlikeli Bir İkili...

Yaz aylarında sıcaklıkların artması, gıdalarda mikroorganizmaların çoğalması için ideal bir ortam oluşturdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, gıda kaynaklı hastalıkların yaklaşık %40’ı yaz aylarında meydana geldi.

Journal of Clinical Microbiology’de yayımlanan bir çalışma, Salmonella ve E. coli gibi bakteriyel patojenlerin sıcak havalarda daha hızlı çoğaldığını ve bu durumun enfeksiyon riskini artırdığını ortaya koydu.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Moleküler Biyoloji ve İmmünoloji Profesörü Andy Pekosz, “Sıcak havalarda gıdaların uygun koşullarda saklanmaması, mikroorganizmaların çoğalmasını hızlandırıyor. Bu da bağırsak enfeksiyonlarının artmasına neden oluyor” dedi.

HANGİ GIDALAR RİSK OLUŞTURUYOR?

Uzmanlar, özellikle çiğ veya az pişmiş et ürünleri, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, iyi yıkanmamış sebzeler ve açıkta satılan yiyeceklerin büyük risk taşıdığını belirtti.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları, gıda hijyeninin önemine dikkat çekti:

“Gıdaların temin, hazırlama ve saklama aşamalarında mikroorganizmaların bulaşması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çiğ süt ve süt ürünlerinden uzak durulmalı, et ürünleri ise 70°C’nin üzerinde pişirilmeli.”

Uzmanlar, mayonez, sütlü tatlılar ve işlenmiş et ürünlerinin uygun koşullarda muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulqdı.

HAVUZ VE DENİZ SULARI DA TEHLİKE SAÇIYOR

Yaz aylarında serinlemek için tercih edilen havuz ve deniz suları da enfeksiyon riskini artırabiliyor.

Hijyenik olmayan sularda yüzmek, sinek teması veya parazitler yoluyla enfeksiyonların yayılmasına neden olabilir.

İç Hastalıkları Uzmanları, “Kirli sularda yüzmek, özellikle bağırsak enfeksiyonlarına ve cilt problemlerine yol açabilir. Yüzücü gözlüğü ve kulak tıkacı kullanmak riski azaltabilir” dedi.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar, yaz aylarında enfeksiyonlardan korunmak için alınabilecek pratik önlemleri sıraladı:

El Hijyeni: Eller sık sık ve doğru bir şekilde yıkanmalı. Prof. Dr. Andy Pekosz, el yıkamanın enfeksiyon riskini %50’ye kadar azaltabileceğini belirtiyor.

Gıda Güvenliği: Meyve ve sebzeler iyice yıkanmalı, kabuğu soyulabilenler soyularak tüketilmeli. Çiğ et ve sebzeler için ayrı kesme tahtaları kullanılmalı.

Saklama Koşulları: Gıdalar, hazırlandıktan sonra iki saat içinde buzdolabına kaldırılmalı. 5-60°C arasındaki sıcaklıklar, bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturuyor.

Probiyotikler: The Lancet’te yayımlanan bir araştırma, yoğurt ve kefir gibi probiyotik içeren gıdaların bağırsak florasını güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruyucu bir etki sağladığını gösteriyor.

HASSAS GRUPLAR DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Besin kaynaklı enfeksiyonlar, özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için daha tehlikeli. İshal ve kusma gibi belirtiler, ciddi sıvı kaybına yol açarak hayati riskler oluşturabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, “Özellikle çocuklarda gastroenterit vakaları yaz aylarında artış gösteriyor. Sıvı kaybı, erken müdahale edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

DOĞRU BESLENME İLE BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİLEBİLİR

Uzmanlar, bağışıklık sistemini desteklemek için probiyotik içeren gıdaların tüketilmesini önerdi.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Jane Parker, “Yoğurt, kefir ve fermente gıdalar, bağırsak sağlığını destekleyerek enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor” dedi. Ayrıca, karpuz, salatalık ve nane gibi su içeriği yüksek besinlerin yaz aylarında hem serinletici hem de bağışıklık güçlendirici etkileri olduğu belirtildi.

ÖNLEM HAYAT KURTARIR

Yaz aylarında keyifli anlar yaşarken sağlığınızı riske atmamak için basit ama etkili önlemler almak büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, gıda hijyenine dikkat edilmesi, temiz su tüketimi ve uygun saklama koşullarının sağlanmasıyla besin kaynaklı enfeksiyonların büyük ölçüde önlenebileceğini vurguladı.