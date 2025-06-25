Yazın zinde kalmak için kahvaltıdaki üç sır ortaya çıktı! Sağlık dolu sabahlara 'merhaba' diyeceksiniz

Yaz aylarında sıcak havalar enerjimizi düşürse de, doğru bir kahvaltıyla güne zinde başlamak mümkün.

Beslenme uzmanları, yaz kahvaltılarında mutlaka yer alması gereken üç süper besini sıraladı: yoğurt, yumurta ve yeşil çay. Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu besinlerin metabolizmayı hızlandırdığını, tokluk sağladığını ve bağışıklığı güçlendirdiğini ortaya koydu.

İşte yaz sabahlarınızı dönüştürecek o besinler ve uzmanların önerileri...

YOĞURT: PROBİYOTİK GÜCÜYLE SİNDİRİM DOSTU

Yoğurt, yaz kahvaltılarında hem serinletici hem de besleyici bir seçenek olarak öne çıktı.

ABD’li beslenme uzmanı Dr. Lisa Young, yoğurdun yüksek protein içeriği ve probiyotik bakterileriyle sindirimi düzenlediğini vurguladı.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, düzenli yoğurt tüketen bireylerin karın bölgesindeki yağ kütlesini daha hızlı kaybettiğini gösterdi.

Yoğurdun içerdiği kalsiyum, yağ hücrelerinin büyümesini engellerken, konjuge linoleik asit (CLA) yağ yakımını hızlandırdı.

Dr. Young, “Şekersiz ve düşük yağlı yoğurdu kahvaltıda tüketmek, gün boyu tokluk hissi sağlar ve yazın artan sıvı kaybını telafi etmeye yardımcı olur” dedi.

Uzmanlar, yoğurdu taze meyveler veya bir çay kaşığı bal ile zenginleştirerek hem lezzetli hem de sağlıklı bir kahvaltı tabağı hazırlanmasını önerdi.

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YUMURTA: PROTEİN BOMBASI VE TOKLUK GARANTİSİ

Yumurta, kahvaltıların vazgeçilmezi olmanın ötesinde, yaz aylarında da enerji deposu olarak öne çıktı.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, kahvaltıda yumurta tüketen bireylerin gün boyunca daha az kalori aldığını ve tokluk hissinin daha uzun süre devam ettiğini ortaya koydu.

Yumurtanın içerdiği B12 vitamini enerji metabolizmasını desteklerken, kolin maddesi karaciğerde yağ birikimini önledi.

Beslenme uzmanı Dr. Michael Greger, “Yumurta, düşük kalorili olmasına rağmen besin değeri yüksek bir gıda. Kahvaltıda iki haşlanmış yumurta, yazın sıkça yaşanan açlık krizlerini önleyebilir” dedi.

Harvard Üniversitesi’nden Dr. Walter Willett’in liderliğinde yapılan bir çalışma, aşırı yumurta tüketiminin kalp hastalığı riski taşıyan bireylerde kardiyovasküler sorunlara yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle, haftada 5-6 yumurta tüketimi dengeli bir yaklaşım olarak önerildi.

YEŞİL ÇAY: METABOLİZMA HIZLANDIRICI ANTİOKSİDAN

Yaz kahvaltılarında içeceklere de dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar, şekerli içecekler yerine yeşil çayı önerdi.

Beslenme uzmanı Dr. Ania Jastreboff, yeşil çayın içerdiği kateşinlerin metabolizmayı hızlandırdığını ve iştahı baskıladığını söyledi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, günde 2-3 fincan yeşil çay tüketiminin yağ yakımını yüzde 17 artırdığını doğruladı.

Yeşil çay, aynı zamanda E vitamini ve polifenoller gibi antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendirdi.

Dr. Jastreboff, “Yeşil çayı limonla tüketmek, C vitamini alımını artırarak yağ yakımını destekler” önerisinde bulundu.

Uzmanlar, kahvaltıda bir fincan şekersiz yeşil çayın hem serinletici hem de enerji verici bir etki yarattığını vurguladı.

UZMANLARDAN DENGELİ KAHVALTI ÖNERİLERİ

Londra’daki King’s College’dan diyetisyen Dr. Megan Rossi, yaz kahvaltılarında tek tip beslenmeden kaçınılması gerektiğini belirterek, “Yoğurt, yumurta ve yeşil çay besleyici, ancak tek başına tüm ihtiyaçları karşılayamaz. Lif, kompleks karbonhidratlar ve diğer vitaminler için sebze, tam tahıllı ekmek veya meyve gibi gıdalarla dengelenmeli” dedi.

Bilimsel çalışmalar, kahvaltının sadece fiziksel sağlığı değil, zihinsel performansı da desteklediğini gösterdi.

Harvard Üniversitesi’nin bir araştırması, kahvaltı yapan bireylerde konsantrasyon ve hafıza becerilerinin yüzde 27 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, yazın artan sıvı ihtiyacını karşılamak için kahvaltıda su tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini ekledi.

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YAZ KAHVALTISI İÇİN PRATİK BİR MENÜ

Uzmanların önerileri doğrultusunda, yaz sabahlarınızı renklendirecek bir kahvaltı tabağı şöyle olabilir:

-2 haşlanmış yumurta veya sebzeli omlet

-1 kase şekersiz yoğurt, taze meyve ve bir çay kaşığı bal ile

-1 fincan yeşil çay, limon dilimi eşliğinde

-Tam tahıllı ekmek ve birkaç dilim salatalık veya domates

Bu menü, hem doyurucu hem de yazın enerjinizi yüksek tutacak bir kombinasyon sundu.

Uzmanlar, kahvaltıyı atlamanın obezite ve diyabet riskini artırabileceğini hatırlatarak, güne sağlıklı bir başlangıç yapmanın önemini vurguladı.