Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen İklim ve Afete Dirençli Şehirler Projesi kapsamında hayata geçirilecek olan Yazlık Katlı Kavşak Yapım İşi için başlatılan ihale sürecinde sona gelindi.

5 Eylül’de başlayan süreç için son başvuru tarihi 10 Ekim 2025 Cuma günü saat 16.00 olarak belirlendi. Başvuru yapacak firmaların gerekli evrakları bu tarihe kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekiyor.

Şehrin ulaşım ağı açısından büyük öneme sahip olan Yazlık Katlı Kavşak Projesi, yalnızca günlük trafik akışını rahatlatmakla kalmayacak; aynı zamanda lojistik hatlar, metrobüs güzergâhı ve acil tahliye yolları açısından da stratejik bir rol üstlenecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik yükü ciddi oranda azalacak, böylece Sakarya daha güvenli, konforlu ve dirençli bir ulaşım ağına kavuşmuş olacak.