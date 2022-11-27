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Kediye yazma taktı sonra türkü söyleyerek besledi

Tunceli’de bir şahıs, yavru kediye yazma taktı ardından türküler eşliğinde besledi. O anlar sosyal medya paylaşıldı. 

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 16:01
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Yazma taktığı kediyi türkü söyleyerek besledi

Kediye yazma taktı sonra türkü söyleyerek besledi
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Tunceli’de yaşayan Erhan Kucum, yazma taktığı kediyi türküler eşliğinde besledi. O anlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Vişneli köyünde yaşayan Erhan Kucum, sokak hayvanlarına şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşması amacıyla, bir sokak kedisini sahiplenerek evine aldı. Yavru kediye yazma takan Kucum, ardından türküler eşliğinde besledi. Kedisiyle olan videosunu sosyal medyada paylaşan Kucum’un görüntüsü tebessüm oluşturdu.

Kucum, "Konya’da hayvanlara yapılan o insan dışı görüntülerden sonra bu videoyu paylaşmak istedim. Toplum olarak çok büyük hassasiyetler yaşadık. İnşallah bir daha böyle bir acı bir daha yaşanmaz. Rabbimizin de dediği gibi hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Buna istinaden bu videoyu paylaşmak istedim” dedi.


(Kaynak: İHA)

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