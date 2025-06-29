YDS Arapça ve Rusça sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2025/8 Arapça ve Rusça sınavlarının sonuçlarını bugün itibarıyla açıkladı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

E-YDS ARAPÇA VE RUSÇA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"29 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/8 Arapça/Rusça) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Haziran 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."

E-YDS SONUÇ EKRANINA NASIL ULAŞILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için sonuç sistemi üzerinden sisteme giriş yapabilir. Erişim için TC kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi gerekmektedir.