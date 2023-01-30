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YDUS sonuçları açıklandı mı? 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı YDUS sonuçlarına nereden bakılır?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına YDUS giren adaylar YDUS sınav sonuçlarına nerede bakılacağını merak ediyor. Peki, YDUS sonuçları açıklandı mı? 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı YDUS sonuçlarına nereden bakılır?

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 17:10
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YDUS sonuçları açıklandı mı? 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı YDUS sonuçlarına nereden bakılır?

YDUS sonuçları açıklandı mı? 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı YDUS sonuçlarına nereden bakılır?
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ÖSYM tarafından 18 Aralık 2022'de gerçekleştirilen 2022-YDUS sonuçları belli oldu. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı YDUS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar YDUS sonuçlarına nereden bakılacağını araştırıyor. Peki, YDUS sonuçları açıklandı mı? 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı YDUS sonuçlarına nereden bakılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçları açıklandı. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 30 Ocak Pazartesi günü itibarıyla öğrenilebiliyor. Peki, 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı YDUS sonuçlarına nereden bakılır?

YDUS SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM tarafından 18 Aralık 2022'de gerçekleştirilen 2022-YDUS sonuçları açıklandı.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 30 Ocak Pazartesi günü itibarıyla "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabiliyor.

ÖSYM YDUS SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM sonuç açıklamasında "18 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2022-YDUS) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup İç Hastalıkları Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 7 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "B" olarak değiştirilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Testi’ndeki bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle bu alanla ilgili değerlendirme işlemleri idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığınca, 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2022-YDUS) başvuran adaylardan 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 5 inci maddesindeki süre koşulunu sağlamadığı bildirilen adaylar ile 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği, sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmadığı Bakanlık tarafından bildirilen adayların sınavı geçersiz sayılmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ocak 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

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