Yedeği yok aman yağlanmasın öldürür

Editör: Erkavim Yıldırım

Karaciğer yağlanması, genç yaşlı demeden hepimizin karşılaşabileceği ve karaciğerin neredeyse tüm fonksiyonlarını bozan ihmale gelmeyecek önemli bir sağlık problemi.

Karaciğer yağlanması, karaciğerin kütlesinin (ağırlığının) %5’inden fazlasının yağlı olmasıdır. Alkole bağlı karaciğer yağlanması ve alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olarak ikiye ayrılır. Karaciğerdeki yağ artışı karaciğer fonksiyonlarını bozar, karaciğer fonksiyonu bozulanlarda kan şekeri kontrolü bozulur ve birçok hormonun vücuttan atılımında sorunlar oluşur, özellikle erkeklerde östrojen denilen kadınlık hormonu atılamaz ve yükselir.

ERKEKLERDE KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ

Göğüslerde büyüme ve cinsel fonksiyon bozuklukları oluşabilir

Karaciğer yağlanmasında deri hastalıklarında artış meydana gelir

yükselmesine sebep olur ve dolaylı olarak kalp hastalıkları riskini artırır

Karaciğer yağlanmasında tüm kanser tiplerinin sıklığında artış olabilir

Karaciğer yağlanmasında olan kişilerin ölüm riski karaciğer yağlanması olmayan insanlara göre yaklaşık 1,5-2 kat daha fazladır.

Aşırı yorgunluk hissi ortaya çıkar, kronik yorgunluk hali hayat kalitesini bozar

Karaciğer yağlanmasında insülin direnci ortaya çıkar, kilo verme zorlaşır

Kolesterol metabolizmasının bozulmasına yol açar ve kötü kolesterolün

KARACİĞER NEDEN YAĞLANIR?

Toksinlere maruz kalma; Tüm toksinler karaciğer üzerinden işlem görür. Gereksiz ilaç kullanımı karaciğere zarar verir. Tarım ilaçları karaciğerde toksik etki yapar.

Barsak sağlığı; geçirgen barsak sendromu olan dokuda karaciğer yağlanması olur

Aşırı meyve tüketimi, meyvenin içindeki şeker fruktozdur ve bunun mutlaka karaciğerde işlem görmesi gerekir. Bu işlem sırasında karaciğer hücreleri zarar görür ve toksik etki gösterir

Uyku apnesi

İnsülin direnci ve kan şekeri yüksekliği; İnsülin ve kan şekeri yükselince vücutta yağ üretimi artıyor ve karaciğerde birikmeye başlıyor. Eğer kan şekeri ve insülin yüksek değilse kaliteli yağlardan ne kadar yense de karaciğer yağlanması yapmaz.

Obezite (şişmanlık); dolaylı yönden insülin direncine sebep olarak karaciğer yağlanmasına sebep olur



KARACİĞER YAĞLANMASININ ÖNÜ NASIL KESİLİR

Koenzim %10 kullanımı hem insülin direncini düzeltir hem de karaciğerin tamirine yardımcı olur

Düşük karbonhidratlı beslenme sebze ağırlıklı beslenme

Egzersiz yapmak (kas kütlesini artırmak)

Kabızlıktan kaçınmak

Sık sık beslenmekten kaçınmak (günde 2 öğün beslenmek)

Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası, sarımsak gibi yiyecekler bol sülfür içerir ve sülfür karaciğere çok yararlıdır.

Kolin karaciğer için yararlıdır ve en önemli kolin kaynağı yumurtadır. Haftada 3-4 tane yumurta yemek karaciğere yararlı olacaktır.

Devedikeni tohumu, içinde bol miktarda silimarin vardır. Silimarin karaciğer hücrelerini tedavi eden en etkili maddedir.

D vitamini

Zerdeçal