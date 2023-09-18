Yedeği yok aman yağlanmasın öldürür

Karaciğer yağlanmasının önü nasıl kesilir? İşte, yanıtı…

Yedeği yok aman yağlanmasın öldürür

Editör: Erkavim Yıldırım

Karaciğer yağlanması, genç yaşlı demeden hepimizin karşılaşabileceği ve karaciğerin neredeyse tüm fonksiyonlarını bozan ihmale gelmeyecek önemli bir sağlık problemi.
Karaciğer yağlanması, karaciğerin kütlesinin (ağırlığının) %5’inden fazlasının yağlı olmasıdır. Alkole bağlı karaciğer yağlanması ve alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olarak ikiye ayrılır. Karaciğerdeki yağ artışı karaciğer fonksiyonlarını bozar, karaciğer fonksiyonu bozulanlarda kan şekeri kontrolü bozulur ve birçok hormonun vücuttan atılımında sorunlar oluşur, özellikle erkeklerde östrojen denilen kadınlık hormonu atılamaz ve yükselir.

ERKEKLERDE KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ

Göğüslerde büyüme ve cinsel fonksiyon bozuklukları oluşabilir
Karaciğer yağlanmasında deri hastalıklarında artış meydana gelir
yükselmesine sebep olur ve dolaylı olarak kalp hastalıkları riskini artırır
Karaciğer yağlanmasında tüm kanser tiplerinin sıklığında artış olabilir
Karaciğer yağlanmasında olan kişilerin ölüm riski karaciğer yağlanması olmayan insanlara göre yaklaşık 1,5-2 kat daha fazladır.

Aşırı yorgunluk hissi ortaya çıkar, kronik yorgunluk hali hayat kalitesini bozar
Karaciğer yağlanmasında insülin direnci ortaya çıkar, kilo verme zorlaşır
Kolesterol metabolizmasının bozulmasına yol açar ve kötü kolesterolün

KARACİĞER NEDEN YAĞLANIR?

Toksinlere maruz kalma; Tüm toksinler karaciğer üzerinden işlem görür. Gereksiz ilaç kullanımı karaciğere zarar verir. Tarım ilaçları karaciğerde toksik etki yapar.
Barsak sağlığı; geçirgen barsak sendromu olan dokuda karaciğer yağlanması olur
Aşırı meyve tüketimi, meyvenin içindeki şeker fruktozdur ve bunun mutlaka karaciğerde işlem görmesi gerekir. Bu işlem sırasında karaciğer hücreleri zarar görür ve toksik etki gösterir
Uyku apnesi

İnsülin direnci ve kan şekeri yüksekliği; İnsülin ve kan şekeri yükselince vücutta yağ üretimi artıyor ve karaciğerde birikmeye başlıyor. Eğer kan şekeri ve insülin yüksek değilse kaliteli yağlardan ne kadar yense de karaciğer yağlanması yapmaz.
Obezite (şişmanlık); dolaylı yönden insülin direncine sebep olarak karaciğer yağlanmasına sebep olur

KARACİĞER YAĞLANMASININ ÖNÜ NASIL KESİLİR

Koenzim %10 kullanımı hem insülin direncini düzeltir hem de karaciğerin tamirine yardımcı olur
Düşük karbonhidratlı beslenme sebze ağırlıklı beslenme
Egzersiz yapmak (kas kütlesini artırmak)
Kabızlıktan kaçınmak
Sık sık beslenmekten kaçınmak (günde 2 öğün beslenmek)
Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası, sarımsak gibi yiyecekler bol sülfür içerir ve sülfür karaciğere çok yararlıdır.
Kolin karaciğer için yararlıdır ve en önemli kolin kaynağı yumurtadır. Haftada 3-4 tane yumurta yemek karaciğere yararlı olacaktır.

Devedikeni tohumu, içinde bol miktarda silimarin vardır. Silimarin karaciğer hücrelerini tedavi eden en etkili maddedir.
D vitamini
Zerdeçal

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