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Nainggolan'a sigara cezası: Kadro dışı bırakıldı

Kariyerinde Inter, Roma gibi takımlarda oynayan Belçikalı Radja Nainggolan, maç öncesi sigara içtimesi nedeniyle Antwerp tarafından kadro dışı bırakıldı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 14:24
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Yedek kulübesinde sigara içen Nainggolan, kadro dışı bırakıldı

Nainggolan'a sigara cezası: Kadro dışı bırakıldı
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Belçika Ligi’nin 12. haftasında Standard Liege’e 3-0 yenilerek liderlik koltuğundan inen Antwerp’te Radja Nainggolan sahalarda görülmeyen bir harekete imza attı.

34 yaşındaki Belçikalı futbolcu, yedek olarak soyunduğu karşılaşma öncesinde takımdaki diğer yedek oyuncularla kulübede otururken elektronik sigara içti. Bu görüntüler yayıncı tarafından da ekranlara getirildi.

Kariyerinde daha önce birçok kez alkol ve sigara sorunlarıyla gündeme gelen Nainggolan, 3-0 kaybedilen maçın ikinci yarısının başında oyuna dahil olmuştu.

Antwerp’in verdiği kadro dışı kararı sonrasında Nainggolan da bir açıklama yaparak, “Üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Yaptığım hareketin yanlış olduğunu biliyorum ama o an düşünmeden hareket ettim. Kulüp, bana göre olmayan ancak kabul edebileceğim bir karar verdi. Her şekilde kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

"HERKES SİGARA İÇTİĞİMİ BİLİYOR"

Nainggolan, daha önce de sigara içtiğini ve bunu saklamadığını açıklamıştı. Yıldız isim, “Hiç bir zaman bu durumdan dolayı utanç duymadım. Bu durumu gizlemek de istemedim. İyi bir örnek olmam gerektiğini biliyorum. Çocuklarım var. Ancak ben sadece futbolcuyum. İşimi yapıyorum. Herkes sigara içtiğimi biliyor.” demişti.

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