Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister

Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister
Düzenleme: Kaynak: Milli Gazete

Son yapılan düzenleme ile yüzde 50’lik vergi uygulanılması nedeniyle Çin’den satın alınan araçların yedek parçaları da cep yakacak.

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Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister 1

Türkiye'de Çin'den ithal edilen motorlu taşıtlar ve yedek parçalarına yönelik yeni gümrük vergisi düzenlemesi, piyasada önemli fiyat artışlarına neden olacak.

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Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister 2

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Çin menşeli otomobil ve motosikletler ile bunların yedek parçaları yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutulacak.

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Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister 3

Bu vergi, yüzde 10 gümrük vergisi ve yüzde 40 ek vergiden oluşuyor.

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Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister 4

Yeni düzenleme, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87. fasıl altında yer alan motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, yedek parça ve aksesuarlarını kapsıyor.

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Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister 5

Dolayısıyla, Çin'den ithal edilen tüm motorlu taşıtlar ve bunların parçaları bu vergi artışından etkilenecek.

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Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister 6

Özellikle Çin'den uygun fiyatlarla ithal edilen araç ve yedek parçaların, bu yeni vergi nedeniyle fiyatlarının önemli ölçüde artması bekleniyor.

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Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister 7

Karar, tüketiciler arasında tepkilere yol açtı.

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Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister 8

Bir kesim vatandaş, artan vergi yüklerinin halkın refahını olumsuz etkilediğini dile getirirken, bazıları ise bu düzenlemenin yerli otomobil TOGG'u daha cazip hale getirmek amacıyla yapıldığını savunuyor.

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Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister 9

İç piyasada TOGG'a yönelimi artırmak için atıldığı iddia edilen bu adım, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

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