Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister

Türkiye'de Çin'den ithal edilen motorlu taşıtlar ve yedek parçalarına yönelik yeni gümrük vergisi düzenlemesi, piyasada önemli fiyat artışlarına neden olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Çin menşeli otomobil ve motosikletler ile bunların yedek parçaları yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutulacak.
Bu vergi, yüzde 10 gümrük vergisi ve yüzde 40 ek vergiden oluşuyor.
Yeni düzenleme, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87. fasıl altında yer alan motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, yedek parça ve aksesuarlarını kapsıyor.
Dolayısıyla, Çin'den ithal edilen tüm motorlu taşıtlar ve bunların parçaları bu vergi artışından etkilenecek.
Özellikle Çin'den uygun fiyatlarla ithal edilen araç ve yedek parçaların, bu yeni vergi nedeniyle fiyatlarının önemli ölçüde artması bekleniyor.
Karar, tüketiciler arasında tepkilere yol açtı.
Bir kesim vatandaş, artan vergi yüklerinin halkın refahını olumsuz etkilediğini dile getirirken, bazıları ise bu düzenlemenin yerli otomobil TOGG'u daha cazip hale getirmek amacıyla yapıldığını savunuyor.
İç piyasada TOGG'a yönelimi artırmak için atıldığı iddia edilen bu adım, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.