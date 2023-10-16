Yedek parçaya yılda 4.5 milyar Euro ödüyoruz

Türkiye otomotiv satış sonrası sektöründeki yedek parça ticaret hacminin yıllık 4.5 milyar Euro’ya ulaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yedek parçaya yılda 4.5 milyar Euro ödüyoruz

Dünya otomotiv sektöründe ise bu hacim yılda 350 milyar Euro. Binek, hafif ve ağır ticari araçların yedek parça ticaretindeki global lideri Groupauto International’ın geleneksel yıllık kongresi bu yıl İstanbul’da gerçekleşti. 5 farklı kıtada, 109 ülkede faaliyet gösteren grubun İstanbul buluşmasında temsilciler, global OEM yedek parça üreticileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Groupauto International’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Groupauto Türkiye Başkan Vekili Eyal Tarablus da Türkiye’nin otomotiv satış sonrası sektörünün büyümekte olan bir pazar olduğununa dikkat çekerek “30’uncu yılını geride bırakan Groupauto Türkiye, son yıllardaki gelişimiyle birlikte Groupauto International içerisinde en yüksek gelir elde eden ilk 5 ülkeden biri haline geldi.

Binek, hafif ticari ve ağır vasıta yedek parça sektöründe yıllık 4.5 milyar Euro’luk bir ticaret gerçekleşiyor.

Bu iş kolunda Groupauto Türkiye’de merkezi satın alma, lojistik ve ilgili hizmetlerini kapsayan 23 iş ortağı bulunuyor. Groupauto Türkiye, 2023 yılı itibariyle, Türkiye’de 104 satış noktası, 310.000 m2 depolama alanı, ve 2.050 çalışanı sektör lideri olarak her geçen gün değişen Pazar koşullarına paralelel olarak büyüyor ve iş ortaklarına ek fayda yaratıyor ” dedi.

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