Yedi Başak’ta bayrak değişimi

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği kurucu başkanı Mustafa Bulut, yıllardır emek, özveri ve gönül bağıyla yürüttüğü görevini devrederek, 13 Nisan 2025 pazar günü yapılan genel kurul ile bayrağı Av. İsmet Yıldırım'a devretti. Yolculuğunu insanlık adına büyük izler bırakarak tamamlayan Bulut, artık görevine gönüllerin başkanı olarak devam edecek.

Görevi devrettikten sonra duygularını dile getiren başkan Mustafa Bulut, "Kamu kurumları, belediyeler, vakıflar ve dernekler, kişisel kazanç veya servet biriktirme alanları değil, insanlığa hizmet etmenin ve hayırda yarışmanın mekânlarıdır. Bu yapılar bir geçim kapısı değil, gönül vererek çalışıldığında birer cennet kapısıdır. Ben de bu anlayışla, Peygamber Efendimizin değerli arkadaşları sahabelerin izinden giderek topluma örnek olmaya gayret ettim. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya ve Körfez ülkelerine uzanan iş birliği ağıyla Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüllüleri ve temsilcilikleriyle mazlum coğrafyalara umut taşımaya devam ediyor. 2022 yılında Cumhurbaşkanımızın oluruyla "Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsünü kazanan Yedi Başak İnsani Yardım Derneğimiz, özellikle kriz bölgelerinde yürüttüğü projelerle dikkat çekiyor. Gazze'deki temsilcimiz Rim'in dedesi ile birlikte 10 gönüllünün şehadeti, derneğin üstlendiği misyonun ne denli kutsal ve sorumluluk gerektiren bir yolculuk olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Bugün itibarıyla dernekle resmi bir görevi olmadığını belirten Mustafa Bulut, "Bu kutsal yolculukta birlikte yürüdüğümüz yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, temsilcilerimize, arama-kurtarma ekiplerimize, destek veren tüm gönül dostlarımıza ve her daim yanımızda olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni Başkan Av İsmet Yıldırım'a ve ekibine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.