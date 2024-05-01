Yedi Bela Hüsnü Esenler'de terör estiriyor. Gözü hiçbir şey görmüyor

İstanbul’un Esenler ilçesinde esnafın sahiplendiği kedi caddedeki hiç kimseye geçit vermemesi ile ülkede nam saldı. Başta ebedi düşmanı olan köpek olmak üzere dükkanın önünde pusan ve gelen geçen her şeye, herkese saldıran kedinin komik halleri esnaf tarafından tek video haline getirildi.

Cadde esnafı saldırgan kediye ‘Yedi Bela Hüsnü’ aidını verdi. Yedi Bela, başta köpeklere saldırıyor. Yoldan geçen vatandaşlar da kedinin pati darbelerinden oluşan hücum ataklarına maruz kalıyor. Bazı vatandaşlar ise Yedi Belayı gördükleri anda korkup yolunu değiştiriyor.

Bir esnaf Yedi Bela Hüsnü’nün iş yerinin güvenlik kamerasından gördüğü saldırı anlarını tek video haline getirdi. Videoyu izleyenler kendilerini gülmekten alamadı.

Kediye bakan esnaf Cengiz Karaca, “Kedi bir haftadır burada. Mama ve su veriyoruz. Gelen köpek ve diğer kedileri buraya yaklaştırmıyor. Saldırınca korkuyorlar, kaçan oluyor. Özellikle bir amca var o kaçıyor. Diğerlerine de saldırdı. Adı Yedi Bela Hüsnü” dedi.