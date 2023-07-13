Yedi holigana ömür boyu hapis cezası

Editör: Fatma Demirkaya

Selanik'teki bir karma jüri mahkemesi, Şubat 2021'de 19 yaşındaki Alkis Kambanos'u spor kulübü bağlantılı bir saldırıda öldürmekten yedi kişiyi ömür boyu hapis ve 18 ila 22 yıl arasında değişen ek hapis cezalarına çarptırdı.

Cinayete ortak oldukları belirlenen diğer beş kişi 19 ila 27 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırken, kimsenin en fazla 20 yıldan fazla hapis cezası alması beklenmiyor.

Yaralanan Kambanos ve iki arkadaşı, Aris Selanik spor kulübü taraftarı ve şehirlerarası rakip kulüp PAOK'un katil ve aksesuar taraftarıydı.

Mahkeme, hafifletici nedenlerin tanınmaması da dahil olmak üzere, savcının tavsiyelerinin tamamını kabul etti.

Cinayet, karşıt taraftarlar arasında çıkan tartışma sırasında işlenmedi. Aksine, Kambanos ve arkadaşları, saldırganlar Aris taraftarı olduklarını belirlediklerinde rastgele yakalanıp saldırıya uğradılar.