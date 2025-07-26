Yedi, içti hesabı ödemeden kaçtı. Çayını bile içmedi

Kaynak: İHA

İstanbul Arnavutköy'de restorana gelen bir müşteri, klimalı iç mekan yerine sıcakta dışarıda yemek yemeyi tercih etti. Yemeğini bitiren kişi, ardından hesabı ödemeden restorandan uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'deki bir restorana gelen müşteri, sıcak havaya rağmen gölge olmayan giriş kapısının önüne oturarak yemeğini yedi. Daha sonra bir adet çay ve paket servis de isteyen kişi, işletme çalışanlarının kısa süreli dalgınlığından faydalanarak hiçbir ödeme yapmadan uzaklaştı.

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Öte yandan, hesap ödemeden kaçan müşterinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yemek yedikten sonra telefonda konuşarak uzaklaştığı görüldü. İşletme yetkilileri ise olayla ilgili polise giderek şikayetçi oldu.

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Yaşanılan olay hakkında konuşan işletme sahibi Ahmet Berli, "Bu olay ilk değil. Yaklaşık bir hafta önce de iki bayan, bir erkekle birlikte yemek yedikten sonra gece saatlerinde ortadan kayboldu. Onları da polise bildirdik. Parası olmayan biri gelse, yardım istese bir şey demeyiz, veririz. Ama bu yapılanlar gerçekten yanlış" ifadelerini kullandı.

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