Yedi kez yerleşim merkezi değiştirilen Yusufeli halkı, ekonomik krizden yakındı

Yusufeli Barajı nedeniyle 2022 yılının Ekim ayında yeni yerleşim yerine taşınan Yusufeli halkı, yaşadıkları ekonomik zorlukları anlattı. Bölge sakini Hikmet Taşçı, şunları söyledi:

"Tekkale köyündenim, 62 yaşındayım askerlik dışında Yusufeli'ni terk etmedim. Yusufeli halkı olarak 1970 yılından itibaren Yusufeli’nde baraj olacak deniyordu ve sonunda da oldu. Millet doğduğu topraklardan koparıldı. Ama ben yeni yerleşim yerine yabancı değilim çünkü çocukluğumda buralarda çobanlık yaptım ama eski tadı var mı tabii ki de tadı yok. Gelecekte iyi ilçe olur mu olur, yeşillendirilebilir ama şu anda burada ekonomik olarak vatandaşın durumu çok kötü. Yusufeli halkı istimlak parasıyla şimdilik ayakta duruyor ve ticaret yapıyor. İstimlak paraları bittiği zaman da ödemeler başlayacak, Yusufeli halkı olarak sıkıntıya girecek ama şu anda kimse farkında değil.

Evet devlet buraya yatırım yaptı ama bu yatırımın karşısında vatandaşın burada kalabilmesi için burada bir canlılık olması lazım, alternatiflerin düşünülmesi lazım. Ben burada 20 yıl aktif siyaset yaptım, MHP İlçe Başkanlığı yaptım ve halkın tüm sorunlarını da biliyorum ama bende dahil şu anda istimlak parasını yiyorum ve ancak ayakta durabiliyorum ama bu nereye kadar? Bakın millet saldırdı ellerindeki parayla iş yerleri açtı ama baktık ki iş yerlerini kapatmaya başladı. Bu sene bahara çıkanlar büyük esnaftır, çıkamayanları bilemiyorum. Allah yardım etsin, Yusufelileri zor günler bekliyor, başkada bir şey bilmiyorum.”

“BURADA BİRÇOK SORUN VAR”

Bölge sakini Bilgehan Demirkıran da şunları söyledi:

"Eski Yusufeli'nin bereketi yok burada esnaflarımızın yaptığı paylaşımlardan görüyoruz. İleriye doğru bu yerleşkelerin ödemeleri başladığı zaman daha da kötüye gideceği aşikar ve şu anda ödemler olmadığı halde işler kötü gidiyor. On altı buçuk trilyona yakın benim köyümden para çıkacak sadece ve o paranın Yusufeli'nde dönmemesi demek buradaki esnaf arkadaşların zorda kalması demek. Ortadaki sonucun birkaç sebebi birkaç nedeni var ve burada birçok sorun var. Burada evsiz olanlar var iş yerleri var ama iş yapamadıkları için iş yerlerini kapatan arkadaşlar var. Genel durum konusunda ülke olarak paylaştığımız için onu yine kabullenebiliyoruz tüm vatandaşlar olarak. Ama buraya özel durumda ise yaşadığımız sorunlar daha yaralayıcı. Bütün bunlar yaşanmasın diye çok çaba sarfettik çok söylendik hatta şiirler yazdık ama duyuramadık.”