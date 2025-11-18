Şarkıcı Mine Koşan, Müjdat Gezen’in yönettiği ve Çağla Şıkel’in başrolünde yer aldığı ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ müzikalinden hiçbir gerekçe gösterilmeden, sadece bir telefonla kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Mine Koşan'ın avukatı Halil Çelik, konuyla ilgili dava açtıklarını belirterek bir açıklama yaptı. Çelik'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ünlü sanatçı Mine Koşan, 22 Ekim ile 18 Aralık tarihleri arasında, her hafta iki kez sahnelenen ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ müzikalinde düzenli olarak sahne almış ve tüm oyunlardaki görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Ancak, yapımcı tarafından kendisine hiçbir gerekçe gösterilmeden, yalnızca bir telefonla müzikal kadrosundan çıkarıldığı bildirilmiştir.

Bu ani ve gerekçesiz karar, hem şaşkınlık yaratmış hem de sürecin kamuoyuyla doğru şekilde paylaşılmasını zorunlu kılmıştır. Mine Koşan, yıllardır sanat dünyasına emek veren ve profesyonelliğiyle tanınan bir sanatçıdır. Bu nedenle yaşanan durumun tüm gerçekliğiyle bilinmesi adına bu bilgilendirme yapılmaktadır. Sanatçının uğradığı mağduriyetin giderilmesi için yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”