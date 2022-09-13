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Yedi yıl boyunca hasta muayene etti ama Profesörlük unvanı geri alındı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda görevli doktor Semih Giray’ın, yanıltıcı belgeyle aldığı profesörlük unvanı ile yedi yıl boyunca hasta baktığı ortaya çıktı. Üniversite, unvanı geri aldı; son kararı YÖK'e bıraktı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 09:53
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 09:54
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Yedi yıl boyunca hasta muayene eden doktorun Profesörlüğü geri alındı

Yedi yıl boyunca hasta muayene etti ama Profesörlük unvanı geri alındı
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Gaziantep’te Semih Giray isimli doktorun usulsüz belgeyle elde ettiği "Profesör" unvanını kullanarak yedi yıl boyunca hem üniversite hastanesinde hem de özel muayenehanesinde hasta muayene ettiği anlaşıldı.

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre Semih Giray, 2015 yılında doçentlikten profesörlüğe yükseldi. Bu unvanla yedi yıldır görev yapan Giray’ın, unvanını hak etmeden elde ettiği iddia edildi.
İddiaların artmasının ardından üniversite tarafından bir yetkili, soruşturmacı olarak görevlendirildi. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından, rektörlüğün görevlendirdiği incelemeci 13 Haziran’da konuyla ilgili raporunu tamamlayarak sundu.

Raporda, Giray’ın doçentlikten profesörlüğe geçişte sahip olması gereken, “Yurtdışı akademik kuruluşlarından birinde kendi alanında üç ay görev yapma” ve “Uluslararası geçerliliği bulunan bir yayında çalışmasının yer alması” kriterlerini karşılamadığı belirlendi.
Giray’ın bir makale yayını yoluyla unvanını aldığı ancak makalesinin yayımlandığı yayının da akademisyenlik kariyeri için uygun kriterleri karşılamadığı ortaya çıktı.
 

HEM MAAŞ KESİNTİSİ, HEM UNVAN CEZASI

Raporda usulsüz işlemle ilgili, “Doçent unvanlı bir akademisyenin profesörlük kadrosuna yükseltilme kriterlerini bilmemesi mümkün değildir. Bu durumda, soruşturulanın iyi niyetinden söz edilmesi mümkün olmadığı gibi idareyi yanıltıcı bir şekilde kadroya başvurduğu, ayrıca açıkça atanma kriterlerini sağlayan çalışmalarının neler olduğu, bu çalışmaların hangi kriterleri sağladığı talep edilmesine rağmen, soruşturulanın, buna ilişkin bir bilgi ve belge sunmadığı görülmüştür” bilgilerine yer verildi.

Raporda ayrıca şunların da altı çizildi:

Raporun ardından karar için toplanan üniversite yönetimi, 1’e karşılık 21 oyla Giray’ın profesörlük kadrosuna atamasının iptaline karar verdi. Karar, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından da onaylandı. Bu işlemin, 1987 tarihinde kurulan Gaziantep Üniversitesi için bir ilk olduğu öğrenildi. Karar, son onay için YÖK Başkanlığı’na gönderildi.


İKİ AYRI YERDE HASTA BAKIYOR

Soruşturma sonucuna göre ayrıca idareyi yanıltarak profesör unvanını kullanan Semih Giray, hem Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda, hem de hafta içi öğleden sonra açılan özel muayenehanesinde hastalara bakmaya devam ediyor.

Giray, BirGün’ün üniversite yönetiminin aldığı karara ilişkin görüşlerini sormak ve cevap hakkını kullanmasını sağlamak için görüşme talebini kabul etmedi, sekreteri aracılığı ile bırakılan mesajı da karşılıksız bıraktı.

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ombudsman
13.09.2022 10:40
Bu nasıl ülke? Biz yanıltıcı belgeyle ikamet senedi alamayız. Adam prof olmuş. Hamza bakan yardımcısı vakıfbank yön.kur. üyesi oluyor. Allah sonumuzu hayretsin beterinden korusun.  
 
müteşebbist nöröloji
13.09.2022 10:02
bir de girişimsel nörolojistmiş. yeni nesil neronlar müteşebbistmiş. (girişimsel arapçası müteşebbist)  
 
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