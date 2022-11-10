Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı'nın eşini görenler şaştı kaldı

Neler Oluyor Hayatta programının 7 aylık hamile güzel sunucusu Nur Tuğba Namlı şimdilerde doğum izni için programa ara verdi. Programı yakından takip edenler ise güzel sunucunun eşini merak etti. Peki, Nur Tuğba Namlı kiminle evli, eşi kim? İşte Nur Tuğba Namlı'nın eşi...

İlk defa 2015 yılında Var Mısın Yok Musun programıyla ekranlara gelen Nur Tuğba Namlı, Neler Oluyor Hayatta programında yaptığı sunuculukla gönüllerde taht kurdu. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun eşinin kim olduğu ise merak ediliyor.

NUR TUĞBA NAMLI'NIN EŞİ KİM?

Güzel sunucu Nur Tuğba Namlı 2015 senesinde iş insanı Mustafa Namlı'yla dünya evine girdi. 2 çocuğu olan çift şimdilerde 3. çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.