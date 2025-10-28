Keşke şu günlerde toplumu geren…

İnsanları kutuplaştıran…

Güvensizlik ortamının yaratılmasına neden olunan…

Sevginin yerini sevgisizliğin aldığı…

İnsanı huzursuz eden…

Tedirgin eden…

Yarınlara dair belirsizlik içinde bırakılan onca olumsuzlukları yaşamıyor olsaydık da böylesine iç karartıcı yazılar yazılmıyor olaydı.

*

Hayatım boyunca kimseyi üzmemek için özen gösteren biri olarak, görüyorum ki özellikle de bu son yedi sekiz aydır yaşanan korku iklimi insanını çileden çıkarıyor desem yeridir.

Ruhsal olarak sınırlardayız.

*

Baksanıza son birkaç yılda depresyon ilaç kullanımı ciddi şekilde artmış.

Ülke insanının içinde bulunduğu bu kaotik durumdan sorumlu olarak iktidar ve iktidarın -her ne pahasına olursa olsun- iktidarda kalma hırsı olsa gerek.

*

AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın 2018 yılından itibaren enflasyon rakamlarının tek haneli rakamlara indirilmesiyle ilgili söylediklerine artık bu millet inanmıyor.

O tek haneli rakamlara indireceğiz dedikçe daha da artıyor, millet daha da fakirleşiyor.

O nedenle de millet artık iktidarın AKP’ye inanamıyor.

İnanamıyor çünkü 2018’den 2025’e kadar hep aynı şeyler söyleniyor ve bir türlü başarılamıyor.

*

Ne deniliyor?

“Enflasyonu inşallah tek haneli rakamlara indireceğiz!”

“Önümüzdeki yıl enflasyonu inşallah tek haneli rakamlara düşüreceğiz” vs., vs,

Yıl:2018 ve 2019 için tek haneli rakam vaadi veriliyordu, yıl 2025’e kadar hâlâ her yıl tek haneli rakam vaat ediliyor, ancak bir türlü gerçekleştirilemiyor.

*

Adalet vurgusu dillendiriliyor…

Kardeş olmaktan söz ediliyor…

“86 milyon hep birlikte başaracağız” deniliyor, ama bir türlü 86 milyonu bir araya getiremediklerini kendileri çok daha iyi biliyor.

İyi biliyor, çünkü değil 86 milyon, yarısı kadarı bile AKP ile aynı düşünmüyor bu ülkede.

*

Yani nereden bakarsınız bakın AKP, bu enflasyondan, hayat pahalılığından ülkeyi kurtaramayacak.

Öyle görülüyor!

Kiminle görüşürse görüşsün…

Kim kendilerine neyi vaat ederse etsin, bu iktidarın, bizi bu ekonomik aymazdan kurtarması mümkün değil.

*

Yedi yıldır düzeltemedikleri ekonomiyi sekizinci yılda düzelteceğiz demelerine kendi partililerinin de inanıyor olduğunu sanmıyorum.

*

Kılıçdaroğlu’nun AKP’ye karşı seçim kazanamadığı gibi bundan böyle de AKP enflasyon karşısında beyaz bayrak çekecekmiş gibi görünüyor.

Diğer taraftan, CHP’li belediyelere yapılan operasyonların haklılığı yönünde milleti ikna edemiyor…

Hele İmamoğlu’na ‘Casuzluk suçlaması’ inanılır gibi değil!

*

İşte böylesi geçersiz ve inandırıcılığı sıfır olan iddialarla, iktidar sürdürülmek isteniyorsa, orası yanlış. Bu haksız ve mesnetsiz tutuklamalar ve isnatlar geri teper.

Bu da kime zarar verir?

Ülkeye…

Ülke insanına…

Ekonomiye…

Gerisini varın siz düşünün!

*

Kendilerinin oluşturduğu bu iklimde, “AKP’nin oyları niye düşüyor” diye AKP’liler arayışa düşmüş.

Oysa her şey ortadayken, AKP bunu göremiyorsa söyleyecek sözüm yok!

*

Ha bir de AKP’de “Parti içi demokrasi, Hakem Kurulu Başkanlığı” kurulacakmış.

Bir sonuç çıkar mı?

Tek adamın yönettiği hiçbir yerde kurum ve kuruluşta ‘Demokrasi’den söz edilemez.

O nedenle de bir sonuç çıkmaz?

Sizce çıkar mı?