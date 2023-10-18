Yediemin malları satışında yeni dönem

Yediemin muhafazasında bulunan haczi kalkmış malların tasfiyesine ilişkin esaslar icra ve iflas kanunu kapsamında belirlendi.

Yediemin malları satışında yeni dönem

Resmi Gazete’de yayımlanan icra ve iflâs kanununun geçici 20. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğe göre, bu kapsamdaki malların tasfiyesi takibin yapıldığı yer icra dairesince resen yapılacak.

İcra dairesince tasfiye edilmesine karar verilen mallara ilişkin bilgiler tasfiye dairesince UYAP Bilişim Sistemine entegre portallar kanalıyla duyurulacak. İlgili gümrük idaresi, 10 gün içinde serbest dolaşımda olmayan tasfiye konusu malların gümrük işlemlerini yapmak üzere teslim alacak.

Bir hukuk terimi olan ‘yediemin’, birden çok kimse arasında hukuksal durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya değin emanet olarak bırakıldığı kişi anlamına geliyor.

ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK ARTIRMAYLA

Bu şekilde tasfiye işlemi gerçekleşmezse, ilgili tahsil dairesi 10 gün içinde amme alacakları kanunu uyarınca üzerinde haciz bulunan tasfiye konusu malı muhafaza veya satış işlemlerini yapmak üzere teslim alacak.

Tasfiye işleminin bu şekilde de gerçekleşmemesi halinde mallar borçluya, daha sonraki aşamada ise rehin hakkı sahibine teslim edilecek.

Bu aşamalardan tasfiye sonucu alınmaması halinde söz konusu mallar için resen satış süreci başlayacak. Malların satışı, elektronik ortamda açık artırma suretiyle, satış ilanları da, sadece elektronik satış portalında yapılacak.

Tasfiye işleminin satış yoluyla gerçekleştirilememesi halinde, yediemin malların mülkiyetinin devri için başvurabilecek. Sonraki aşamalarda malların hurda nitelikli olarak Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’ye satışına veya bedelsiz olarak Kızılay’a devrine karar verilebilecek. Tebliğ, 31 Ekim’de yürürlüğe girecek.

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