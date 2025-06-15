Yediği erik hastanelik etti: Uzmanı uyardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yediği erik hastanelik etti: Uzmanı uyardı

Sinop'ta nadir görülen bir sindirim sistemi hastalığı, başarılı bir cerrahi müdahale ile tedavi edildi. Hastalığın, sindirilemeyen meyve çekirdeği nedeniyle oluştuğu tespit edilirken, uzmanlardan önemli bir uyarı geldi: "Erik, kiraz ve zeytini çekirdeğiyle tüketmeyin."


Karın ağrısı şikâyetiyle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran hastada yapılan tetkikler sonucunda Meckel divertiküliti tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sercan Dolu, "Yapılan değerlendirme sonucunda, divertikül ağız kısmının eriğin sindirilemeyen çekirdeği ile tıkanması neticesinde bu durumun geliştiği anlaşılmıştır. Hastamız, laparoskopik yöntemle yapılan wedge rezeksiyon (divertikülün çıkarılması) ameliyatı sonrası sağlığına kavuşarak şifa ile taburcu edilmiştir" dedi.

"BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZ İÇİN, ÇEKİRDEKLİ MEYVELERİ (ERİK, KİRAZ, ZEYTİN VB.) ÇEKİRDEĞİYLE BİRLİKTE TÜKETMEYİNİZ"


Dr. Dolu, benzer sağlık sorunlarının önüne geçebilmek adına vatandaşlara "Bağırsak sağlığınız için, çekirdekli meyveleri (erik, kiraz, zeytin vb.) çekirdeğiyle birlikte tüketmeyiniz. Sindirimi zor ve posa bırakan gıdaları aşırı miktarda tüketmekten kaçınınız. Uzun süren karın ağrısı, mide bulantısı veya sindirim sorunlarınız varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurunuz" uyarılarında bulundu.

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