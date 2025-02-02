Yedikleri cezalar az geliyor! Kameralara yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yedikleri cezalar az geliyor! Kameralara yansıdı

Bursa'da bir araya gelen magandalar, yol kesip eğlenme çalışması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'da bir araya gelen magandalar, yol kesip eğlenmeye çalışması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Asker yakınlarını dualarla uğurlamak yerine Emir Sultan ve Yeşil Türbe'ye gelip yol kapatıp eğlenenler, ne maneviyata ne de vatandaşlara saygı göstermedi.

Bursa'da cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, bu kadarı da olmaz dedirtti. Bir çok kez haberlere konu olan asker eğlenceleri, düğün konvoyları veya benzeri eğlenceler adı altında vatandaşları rahatsız ederler, yenilen cezaları görmelerine rağmen akıllanmıyor. Kendilerine ceza yazılmaz diye düşünenler, 7-8 araçlık konvoyla cadde cadde dolaşıyor. Kornalarla rahatsız ettikleri yetmez gibi yol kapatıp göbek attan geçenler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emir Sultan ve Yeşil Türbe'ye gelip arkadaşlarını dualarla uğurlayacaklarına, yol kapatıp insanları rahatsız eden sürücüler ve yanındakiler, dakikalarca tepki çekti. Yeşil Türbe geçidine gelen kendini bilmez sürücüler, iki yönlü trafiği kapatıp göbek attı.

Yedikleri cezalar az geliyor! Kameralara yansıdı

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