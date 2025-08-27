Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı

İstanbul’da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin başhekimliğine giden bazı kişiler, hastanenin bazı servislerinde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde şikayette bulundu. Şikayetleri değerlendiren Başhekimlik, durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na bildirdi.

Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hastanede aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin 'Bağış' ya da 'Medikal malzeme' adı altında hastalardan bıçak parası istediği, para yatıran kişilerin ameliyatlarının erkene alındığı ve biyopsi işlemleri ile patoloji sürecinin daha hızlı ilerletildiği saptandı.

Ayrıca şüphelilerin bazı hastaları özel laboratuvarlara yönlendirerek, yüksek meblağlarda para istediği ve bu ödemeleri yakınlarının hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin 5 aylık fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından İstanbul merkezli olarak Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö. ve Y.Ö. isimli şüpheliler ile birlikte hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M. ve Doç. Dr. V.E. ile Uzm. Dr. Y.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

18 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Şikayetçilerin ifadeleri, şüphelilerin savunmaları, kamera ve tape kayıtları, bunlara ilişkin çözümleme tutanakları, banka hesap hareketleri, MASAK raporu, cep telefonu inceleme tutanakları ve tüm dosya kapsamını bir bütün olarak değerlendiren cumhuriyet savcısı, şüphelilerin örgütlü bir şekilde hareket ettiklerine, hasta veya yakınlarından temin edilen paraların örgüt yöneticileri ve örgüt üyeleri arasında elden veya banka hesapları üzerinden hiyerarşik yapı gözetilerek dağıtıldığına kanaat getirdi.

Ayrıca cumhuriyet savcısının değerlendirmesinde, şüphelilerin aldıkları usulsüz parayı meşru göstermek amacıyla hastaların hastaneye gerçekten bağış yaptıklarını zannedecekleri şekilde görüştüklerini, fiyat almak, pazarlık yapmak suretiyle hasta ve yakınlarını inandırdıklarına, örgütün deşifre olmaması açısından ise hastane ortamında bağış yapılıyormuş gibi evrak düzenleyerek hasta yakınlarından imza aldıklarına yer verildi.

Değerlendirmesinde, şüpheli doktorların 'Bağış' adı altındaki para talepleri karşısında, hastaların ameliyat, biyopsi veya patoloji işlemlerinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendilerini mecbur hissederek ödeme yaptıklarını belirten cumhuriyet savcısı, örgüt liderleri oldukları değerlendirilen Prof. Dr. M.M. ve Doç. Dr. V.E. ile Uzm. Dr. Y.S. hakkında 'Suç örgütü kurma' ve 'Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle irtikap' suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar, diğer 8 şüpheli hakkında ise 'Suç örgütüne üye olma' ve 'Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle irtikap' 7 yıldan 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.