Yedisu Kaymakamlığı SYDV büro işçisi alacak

Yedisu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak büro görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 27 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
MS Office programlarını iyi kullanmak.
GEREKLİ BELGELER
Diploma,
İkametgah belgesi,
Sürücü belgesi
Kimlik fotokopisi,
Adli sicil kaydı.
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