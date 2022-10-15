Yeditepe İstanbul sergisi Crrfuaye'de

Azerbaycan resim ekolünden gelen ve İstanbul'a olan hayranlığından dolayı 1992'de kente yerleşen ressam Aziz'in müzelerimizi zenginleştiren 150'yi aşkın tablosu şimdi de CRRfuaye'de… İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından 10 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak sergide İstanbul'un benzersiz doğası, zengin tarihi ve her dönemde canlı sosyal yaşamı en estetik haliyle yer alıyor.

Yeditepeli İstanbul tarihi birikimi, zengin kültürü ve mimari abideleri ile Avrupa ve Asya'yı bir boğazda birleştiren muhteşem bir dünya kenti… İstanbul'un büyülü güzelliği asırlar boyu dünya ressamlarının tablolarında kıymetini ve yerini bulmuştur. Ünlü ressam ve akademisyen Refik Aziz de Türk tarihini resimlerine konu eden bu sanatçılardan biri… Ressamın eserlerine yapılan yolculukta bazen Boğaz'ın dinlendirici manzarasını izlemek, bazen de Karaköy'ün gündelik telaşı içerisinde koştururken kendini bulmak mümkün. Tümü tuval üzerine yağlı boya olan tabloların 33'ü İstanbul, 9'u ise Atatürk konulu…

CRRfuaye'deki düzenli sergilerle konser izleyicilerinin farklı disiplinlerden eserler ile buluşmasını sağlamayı amaçlanıyor. CRR fuaye alanı aynı zamanda programlı etkinlikler öncesinde seyircilerini "Ters Köşe" konseptiyle, konservatuar öğrencilerinin gerçekleştirdiği farklı tarzlardaki mini konserlerle buluşturuyor. Fuaye alanı bunların yanı sıra, izleyicilerini konserlerle ilgili bilgilendirici sohbetler ve farklı disiplinler ile müzik arasında köprüler kuran söyleşilere davet ediyor.