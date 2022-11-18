Yeditepe Üniversitesi personel alacak

Resmî Gazete'de yer alan ilana göre; Yeditepe Üniversitesi bünyesinde istihdam etmek üzere 1 profesör alacak. Son başvuru tarihi 2 Aralık 2022 olarak açıklandı. İşte detaylar...



Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçeleri

Fotoğraflı özgeçmiş

Nüfus cüzdanının noter onaylı sureti

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretleri



Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgeleri (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

Erkek adayların askerlik durum belgeleri

Bilimsel yayınlar

Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar

Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00

İlan olunur.