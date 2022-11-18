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Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi profesör öğretim üyesi olmak üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 2 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 08:43
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Yeditepe Üniversitesi profesör öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Yeditepe Üniversitesi profesör öğretim üyesi olmak üzere  1 akademik personel alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 2 aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.'' denildi.


İlan Tarihi : 18.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 02.12.2022

BAŞVURU İŞLEMLERİ
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Bilimsel yayınlarını,
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

BAŞVURU ADRESİ
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00
İlan olunur. 14239/1-1

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