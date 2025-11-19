İstanbul Sarıyer'de dayı Ufuk D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasında iddiaya göre çıkan tartışmada bıçaklar çekildi. Boynundan ve göğsünden yaralanan Şimşek, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bıçaklı kavganın ayrıntıları ortaya çıktı. Tutuklanan dayı ifadesinde, "Benim küçükken babası tarafından taciz edilmem hakkında arkadaşıyla konuştuğunu duydum. Bana hitaben 'Ben onu öldürürüm' şeklindeki cümlesini duyunca sinirlendim. Deniz'in odasına gittim, 'Neden tehdit ettin' dedim. Şahıs tekrar küfür edince kendimi kaybettim" dedi.

'CİNAYETİN ALTINDAN TACİZ ÇIKTI'

Ufuk D. ifadesinin tamamı şöyle

"Deniz İnan Şimşek yeğenim olur. 16 Kasım günü akşam saatlerinde ikametimin mutfağında bulunurken Deniz'in, arkadaşıyla, benim küçükken Deniz'in babası tarafından taciz edilmem hakkında konuştuğunu duydum. Konuşmalarda bana hitaben 'Ben onu öldürürüm' şeklindeki cümlesini duyunca sinirlendim ve bunu Doğan G. duymuştur. Bunu duyunca anneme, 'Bu çocuktan uzak duralım, bize zarar verecek' dedim. Bize zarar vermesinden korktuğum için bana bu şekildeki tehdit içerikli cümlelerinden sonra sinirlendim

Bunun üzerine kendi ikametimdeki mutfakta bulunan 2 adet bıçağı aldım. Sonrasında Deniz'in ikametine gittim, kapıyı çaldım fakat açan olmayınca ikamet anahtarı bende bulunduğu için kapıyı açıp içeri girdim. Deniz'in odasına gittim. Gittiğimde Deniz uyuyordu. Ben de uyandırarak 'Neden tehdit ettin' dedim. Şahıs tekrar küfür edince sinirlendim ve kendimi kaybettim. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım. Yaşanan taciz konusunda herhangi bir adli işlem mevcut değildir."