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Yeğeni Suriyeliler tarafından öldürülen kadın isyan etti. AKP'yi savunanlara demediğini bırakmadı

Sokak röportajında bir kadın 23 yaşındaki yeğeninin Suriyeliler tarafından öldürüldüğünü söyleyerek isyan etti. AKP'yi körü körüne savunanlara tepki gösteren kadın "Yollar da güzeldir ama altından kanalizasyon geçer. Siz sadece üstünü görüyorsunuz" dedi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 10:46
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Yeğeni Suriyeliler tarafından öldürülen kadın sokak röportajında isyan etti

Yeğeni Suriyeliler tarafından öldürülen kadın isyan etti. AKP'yi savunanlara demediğini bırakmadı
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Ülkemizdeki sığınmacı sorunu her geçen gün büyürken ve farklı sorunları doğururken vatandaşlardan özellikle Suriyelilere karşı tepkiler çığ gibi büyüyor.

Vatandaş kendisine her uzatılan mikrofona Suriyelilerin ülkemizden gitmesi için talebini dile getiriyor. 

"YEĞENİM SURİYELİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Yine bir sokak röportajına yansıyan görüntülerde avukat olduğunu iddia eden bir kadın, 23 yaşındaki yeğeninin İstanbul'da Sultangazi ilçesinde bir Suriyeli tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğünü söyledi ve AKP'yi destekleyenlere demediğini bırakmadı.

"Ahmak" kelimesinin cezası olmadığına değinen kadın, bu cezanın da verildiğini ve isyanını şu ifadelerle açıkladı:

5 yıl önce benim 23 yaşındaki yeğenimi Sultangazi'de kalbinden bıçaklayarak öldürdüler. Bu ülkede TCK'da CMK'da 'ahmak' kelimesinin cezası olmayan birisine ceza verdiler. Bana anlatma ya. Onaylanmamış olsa dahi bile ceza vermesi yasaktır. Normalde ahmak kelimesi TDK'da da TCK'da da, CMK, AİHM kararında bile bunun cezası yoktur. 

"YOLLAR DA GÜZELDİR AMA ALTINDAN KANALİZASYON GEÇER"

Sedef Kabaş dediğin kadını gece operasyonla aldılar. Gülşen denen kadını gece operasyonuyla aldılar. Bu ülkede altı yaşındaki çocuğa tecavüz edildi. Ve altı yaşındaki çocuk tecavüz çocuğu çıktı. Bana anlatmayın. 

Bana anlatmayın ya savunuyorsunuz doğru düzgün savunun. Yeter artık ya yeter yeter. Bak ben bu çocuğun hakkını savunmakta benim hakkım. Bak bir laf var. Yollar da güzeldir ama altından kanalizasyon geçer. Siz sadece üstünü görüyorsunuz. Altınızı göremiyorsunuz...

 

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