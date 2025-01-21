Yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dayı tutuklandı!

Kaynak: DHA
Yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dayı tutuklandı!

Elazığ'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan dayısı M.T. tutuklandı. Hamileliği tıbbi müdahale ile sonlandırılan çocuk ise korumaya alındı.

Alacakaya ilçesinde geçen yıl aralık ayında kız çocuğu, eğitim gördüğü okulda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde çocuğun hamile olduğu tespit edildi. Hamilelik tıbbi müdahale ile sonlandırılırken, ifadesi üzerine kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği dayısı M.T. gözaltına alındı. M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız çocuğu, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne getirilerek korumaya alındı. Alınan DNA örnekleri ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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