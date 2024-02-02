Yeğenini bir yıl boyunca aç susuz hapseden vicdansız teyze hakkında tahliye kararı

Bursa'da iki yıl önce çöp evde bakımsız ve bitap düşmüş vaziyette bulunan çocuğun teyzesine, 30,5 yıla kadar hapis istenmişti. Vicdansız teyze yargılandığı davada tahliye edildi.

3 FARKLI SUÇTAN 30 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ TAHLİYE EDİLDİ

10. Ağır Ceza Mahkemesinde gizlilik kararı sebebiyle basına kapalı görülen duruşmaya, hakkında "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet suçlarından" 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Kamuran Pınar A. ile avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve çöp evde bulunan çocuğun annesi Yasemin A'nın avukatı katıldı.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma, 10 Mayıs'a ertelendi.

ÇOCUK BAYGIN HALDE BULUNMUŞTU

Bursa'daki dairesini Kamuran Pınar A'ya kiralayan Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine hükmetmesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirip mahkemenin tahliye kararını çiğneyen Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesi alınmış, bu esnada da çöplerle dolu evin temizlenmesi için çağırılan Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, 2022'nin Temmuz ayında kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu kötü olduğu tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın vaziyette bulmuştu.

MAĞDUR ÇOCUK ANNESİNE TESLİM EDİLMİŞ ARDINDAN DEVLET KORUMA ALTINA ALMIŞTI

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonrasında ise C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınmıştı.