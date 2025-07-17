‘Yeliz’ bu sefer İlber Ortaylı’ya sataştı!

AKP’li Yeliz” olarak bilinen eski vekil Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhuriyetimiz için "Kanlı 1923 darbesi" paylaşımı yapması büyük tepki çekmişti. Bu sefer ‘Yeliz’ Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya sataştı. Çamlı, “Ah ukala hoca ah... Yanarım senin dersine giren o çocuklara zerk ettiğin zehirlere yanarım. Bu da kesmemiş ekran ukalası hocamızı” dedi.

YELİZ ORTAYLI’YA SATAŞTI

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetimize Kanlı 1923 darbesi" diyen “AKP’li Yeliz” olarak bilinen AKP eski İstanbul milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Prof. Dr. İlber Ortaylı’ye bu kez sataştı. Çamlı, 'İ nokta Ortaylı' diye adlandırarak sataştı. Çamlı, “İ nokta Ortaylı denen, araştırma özelliği olmadan profesör olduğunu anladığım ukala, söylemediğim 'Cumhuriyete kanlı darbe' dediğim iftira yalanını bana atfetmiş. Ah ukala hoca ah... Yanarım senin dersine giren o çocuklara zerk ettiğin zehirlere yanarım. Bu da kesmemiş ekran ukalası hocamızı. Bir de kendisini gerçek Türk ilan ederek, bizi de Türkiye'de yaşayan bazı zümreler olarak bizi oraya itelemiş. Vay vay güler misin ağlar mısın? Bunlar malın sahibi biz maraba” ifadelerini kullandı.

Edepsiz Özgür'ün işaret fişeği ile Çamura atlayan sadece maaşlı troller değil, Akademia dünyamızın meşhur ukalaları da var..!

Çıfıt çarşısı çıraklar sizi..!

????https://t.co/NL1VYCuhz4 pic.twitter.com/2F0MsBEX8m — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 16, 2025

CUMHURİYET VE ÖZEL’E SALDIRDI

Cumhuriyet’i hedef alan Çamlı, “Kadim bir geçmişe sahip aziz millet ve büyük devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, yeni, terörsüz ve büyük devlet yolunda ilerleyemez" sözleri büyük tepki çekmişti. CHP ise Çamlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

YELİZ NASIL OLDU

Çamlı, TBMM’de başkanlık teklifine ilişkin görüşmeler esnasında, Genel Kurul sırasında “Yeliz Adaley” isimli bir Twitter hesabından canlı yayın yaparken yakalandığı için 'Yeliz' lakabı takılmıştı.