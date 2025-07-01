Yeliz Koç'un ayrılığı üzerine şok iddia: Her şey reklam için mi?

Almanya'da Türk asıllı televizyon figürü Yeliz Koç ve Jannik Kontalis'in ilişkisi, "Make Love, Fake Love" programında başlamıştı. 2023 yılının Nisan ayında ayrıldıklarını duyuran ikili, geçtiğimiz Salı günü "Prominent getrennt" programında yeniden bir araya geldi. Ancak sosyal medya kullanıcıları arasında, Koç ve Kontalis'in sadece reyting uğruna ayrılıklarını taklit ettikleri yönünde güçlü şüpheler belirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Prominent getrennt" hesabının paylaşımına yaptığı "Jannik ve Yeliz sadece şov için mi ayrıldılar, yoksa aşkları sahte miydi?" yorumuna, Yeliz Koç'tan ironik bir yanıt geldi: "Evet, şova çıkabilmek için bir yıl başkasıyla olmasını ben söyledim." Bu açıklama, iddiaları daha da alevlendirdi. İkilinin program sonrası tekrar bir araya gelmesi de bu spekülasyonları güçlendirdi. Ancak ilişkileri bir kez daha sona erdi ve ikili arasında gerilim devam ediyor. Jannik Kontalis, sosyal medyada Yeliz Koç aleyhine paylaşımlarda bulunmuştu.

Yeliz Koç ve Jannik Kontalis'in kısa süren barışma dönemlerinde Jannik, Koç'u "Dschungelcamp" sürecinde desteklemiş, ardından Paris tatili planları yapmışlardı. Ancak Paris'teki tatilleri aniden sona ermişti. Konuyla ilgili Jannik Kontalis, "Paris'i yarıda kestik. Sosyal medyada mükemmel ilişki numaraları yapmaya veya bizde her şeyin güzel olduğunu göstermeye hiç niyetim yok" açıklamasını yapmıştı.