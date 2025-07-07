'Yeliz' lakaplı AKP'li eski vekil Ahmet Hamdi Çamlı cumhuriyete 'darbe' dedi

AKP'li Çamlı'nın sosyal medyadan düzenlediği anket paylaşımında kullandığı ifadelere dakikalar içinde çok sayıda tepki geldi. Çamlı, "Kadim bir geçmişe sahip aziz millet ve büyük devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, yeni, terörsüz ve büyük devlet yolunda ilerleyemez" dedi.

Çamlı devamında ise kendini savunurken de cumhuriyete daha ağır ifadeler kullanmaya devam etti.

Belediyelerdeki organizeciler, sosyal medyada organize olup bir de maaşlı trollerleriyle Çamur yarışına girmelerini anlıyorum..!

Ve dahi onun için için siz hiç Cumhuriyetçi olamadınız, olmadınız... İşiniz gücünüz yalan, dolan,tantana ve Çamur...

Biz bu kadim vatanın evlatları… — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) July 6, 2025

'YELİZ 'YAKABI TAKILMIŞTI

TBMM’de başkanlık teklifine ilişkin görüşmeler esnasında, Genel Kurul sırasında “Yeliz Adaley” isimli bir Twitter hesabından canlı yaparken yakalandığı için 'Yeliz' lakabı takılan AKP eski Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, cumhuriyeti karalayan bir paylaşım yaptı.

Çamlı cumhuriyeti kastederek "kanlı 1923 darbesi" ifadelerini kullandı. Çamlı'nın bu sözleri büyük tepki uyandırdı.

Çamlı anket açtığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!"