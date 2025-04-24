Yelkenli yan yattı: Korku dolu anlar kameraya yansıdı...

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul saat 12.49'da 6.2'lik depremle sarsıldı. Depremin büyüklüğü denizde 8, karada 5 olarak ölçüldü. İstanbul Boğazı'nda Kuruçeşme açıklarında kaydedilen görüntülerde bir yelkenli deprem sırasında yön değiştirerek yan yattı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Silivri açıklarında Çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme İstanbul Boğazı'nda yakalanan bir teknenin ilerlediği sırada deniz suyundaki hareketlilik nedeniyle yönü değişti.

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Depremin de etkisiyle bir süre yan yatan teknedekilerin bağırdıkları anlar ve denizdeki hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı.

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EVDE ŞARKI SÖYLERKEN YAKALANDI

Deprem sırasında iş yerinde olan bir kişi ise avizenin sallandığı anlarla akvaryumdaki hareketliliği cep telefonuyla kaydetti. Deprem esnasında motosikletle cadde de ilerleyen bir sürücü ise aniden durdu.

Deprem sırasında evde olan bir kişi ise şarkı söylediği anda deprem olmasının ardından şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu ise sarsıntının etkisiyle düştü.

Depreme iş yerinde yakalananlar ise koşarak dışarıya çıktığı anları kayda aldı.

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