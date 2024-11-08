Yelp'ten 80 milyon dolarlık yatırım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yelp'ten 80 milyon dolarlık yatırım

Restoran önerileri ile tanınan Yelp platformu, şimdi otomobil hizmetleri alanına adım atarak RepairPal’ı bünyesine kattı.

Yelp, otomobil tamir tahminleri sunan RepairPal’ı 80 milyon dolar nakit ödeyerek satın aldı. Şirketin perşembe günü açıkladığı kazanç raporunda, anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Yelp’in kurucu ortağı ve CEO’su Jeremy Stoppelman, “RepairPal, milyarlarca dolarlık ABD otomobil hizmetleri reklam sektöründe Yelp’in genişlemesine katkı sağlayacak” dedi.

Bu satın alma, Yelp’in yalnızca restoran ve işletme aramalarıyla sınırlı kalmayıp, ev hizmetlerinde de büyüme amacını destekliyor. Son yıllarda Yelp, kullanıcılarına sıhhi tesisatçılar, tamirciler gibi hizmet sağlayıcı önerilerinde bulunabilen yapay zekâ destekli özellikler ekledi. Ayrıca, sorun yaşanabilecek projeler için 2.500 dolara kadar teminat sunan “Yelp Guaranteed” gibi programlar da başlattı.

Yelp, bu tür hizmet sağlayıcılardan aldığı ücretler ve reklamlardan gelir elde ediyor. Son çeyrekte, hizmet işletmelerinden elde ettiği reklam gelirini yıllık %11 artırarak 228 milyon dolara yükseltti. Bu büyümenin %15’i ev hizmetleri kategorisinde gerçekleşti.

RepairPal’ın yaklaşık 30 milyon dolarlık gelire sahip olduğu ve nakit açısından dengede olduğu bildirildi. Yelp, bu satın almanın şirketin otomobil hizmetlerindeki varlığını güçlendireceğine inanıyor. RepairPal, CarMax, USAA gibi güçlü bir ortak ağına sahipken, Yelp’in geniş kullanıcı kitlesi ve arama motoru optimizasyonundaki deneyimi bu ortaklığı daha da değerli kılacak.

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