Abdullah Ç. (22) yönetimindeki 16 NIN 78 plakalı tır, Kars-Ardahan kara yolu Asri Mezarlık mevkisinde yan yattı.
Devrilen tırdan yola saçılan yemler nedeniyle Ardahan gidiş şeridi tamamen trafiğe kapatıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü Abdullah Ç., ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, Ardahan’a giden araçları alternatif güzergâhlara yönlendirdi; bazı tırlar ise tırın kaldırılmasını bekledi.
Tırın yol açma ve kaldırma çalışmaları devam ediyor.