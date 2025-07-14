Yeme bozukluğunun ötesinde pika sendromu nedir? İşin uzmanları anlatıyor

Çoğu insan için yenmesi düşünülemez bu maddeler, bazı bireylerde karşı konulmaz bir istekle tüketildi.

Tıp dünyasında "pika sendromu" olarak bilinen bu yeme bozukluğu, besin değeri olmayan maddeleri ısrarla yeme alışkanlığıyla karakterize ediliyor. Özellikle çocuklarda, hamile kadınlarda ve bazı psikiyatrik rahatsızlığı olan bireylerde görülen bu durum, hem biyolojik hem de psikolojik faktörlerden kaynaklandı.

Uzmanlar, pika sendromunun ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini ve erken müdahalenin önemini vurguladı.

PİKA SENDROMU NEDİR VE KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Pika sendromu, en az bir ay boyunca besin dışı maddelerin düzenli olarak tüketilmesiyle tanımlanan bir yeme bozukluğu. Bu maddeler arasında toprak, kil, kağıt, sabun, saç, tebeşir, kireç, hatta pil gibi zararlı nesneler yer alabiliyor.

Çocuk Hematoloji Uzmanları, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde yaptığı açıklamada, “Pika sendromu, özellikle çocuklarda %5-10 oranında görülüyor ve genellikle demir, çinko veya kalsiyum eksiklikleriyle ilişkilendiriliyor. Ancak bu durum, sadece besin eksiklikleriyle sınırlı değil; psikolojik ve sosyoekonomik faktörler de önemli bir rol oynuyor” dedi.

Dr. Samona, “Toprak yeme davranışı, demir eksikliğini telafi etmediği gibi, bağırsaklarda parazit enfeksiyonlarına ve toksik maddelerin birikmesine yol açabilir” uyarısında bulundu.

Psikolojik faktörler de pika sendromunda önemli bir rol oynuyor. Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), şizofreni, otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumlar, pika davranışını tetikleyebilir.

Uzmanlar, “Düşük gelirli toplumlarda, yetersiz beslenme nedeniyle mineral eksiklikleri daha sık görülüyor. Bu da pika sendromu riskini artırıyor” diyerek, sosyoekonomik durumun düzeltilmesi ve toplumun beslenme konusunda eğitilmesinin önemine dikkat çekti.

SAĞLIK RİSKLERİ: ZEHİRLENMEDEN BAĞIRSAK TIKANIKLIĞINA

Pika sendromu, masum bir alışkanlık gibi görünse de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tüketilen maddelere bağlı olarak, bağırsak tıkanıklığı, delinme, enfeksiyonlar, diş çürükleri, parazit enfeksiyonları ve hatta kurşun veya cıva gibi toksik maddelerden zehirlenme riski bulunuyor.

Uzmanlar, “Özellikle boya veya pil gibi maddelerin tüketimi, ağır nörolojik bozukluklara ve yetişkinlerde cinsel isteksizlik gibi sorunlara neden olabilir” dedi.

Çocuklarda ise büyüme geriliği, öğrenme güçlükleri ve davranış bozuklukları gibi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor.

TANI VE TEDAVİ: MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM ŞART

Pika sendromunun tanısı, klinik değerlendirme ve çeşitli testlerle konuldu. Kan testleri, demir, çinko ve diğer mineral eksikliklerini tespit etmek için kullanılıyor. Bağırsak tıkanıklığı veya zehirlenme riskini değerlendirmek için röntgen, endoskopi ve dışkı testleri yapılabiliyor.

Tedavi, altta yatan nedenlere odaklanıyor. Besin eksiklikleri varsa, demir, çinko veya diğer vitamin takviyeleri verildi. Kırmızı et, karaciğer, yumurta, baklagiller ve pekmez gibi demir açısından zengin gıdalar önerildi.

Psikolojik nedenlere bağlı durumlarda ise bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve hafif caydırıcı terapiler etkili oldu.

Uzmanlar, “Ailelerin tedavi sürecine aktif katılımı, özellikle çocuklarda başarı oranını artırıyor. Ebeveynlerin bilinçlendirilmesi ve destek gruplarına yönlendirilmesi, uzun vadeli iyileşme için önemli” dedi.

Journal of Applied Behavior Analysis’te yayımlanan bir araştırmaya göre, basit multivitamin takviyeleri bazı vakalarda pika davranışını azaltabiliyor. Ancak, psikolojik temelli vakalarda davranışsal terapilerin daha etkili olduğu belirtildi.

ÖNLEME VE FARKINDALIK: ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Uzmanlar, pika sendromunun önlenmesinde ebeveynlerin ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Okullarda düzenlenen farkındalık programları ve destek grupları, bu tür davranışların erken tespitine ve yönetimine yardımcı oldu.

Pika sendromu, karmaşık ve çok boyutlu bir yeme bozukluğu olarak hem bireylerin hem de toplumun dikkatini gerektiriyor. Besin dışı maddeleri yeme alışkanlığı, sadece bir merak değil, ciddi sağlık riskleri taşıyan bir durum.

Uzmanların ortak görüşü, multidisipliner bir yaklaşımla erken tanı ve tedavinin, bu gizemli bozukluğun etkilerini en aza indirebileceği yönünde.