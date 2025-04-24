Yemeği, salatası, çayı yapılıyor her derde deva oluyor. Türkülere konu oldu hasadı başladı

Sivas’ta madımak otu hasadı başladı. Doğada kendiliğinden yetişen bu şifalı bitki, türkülere konu olurken sofralara sağlık ve lezzet katıyor. İşte madımağın faydaları ve toplama serüveni!

Sivas’ın doğal hazinesi madımak otu, baharın gelmesiyle hasat edilmeye başlandı. Kent merkezine 19 kilometre uzaklıktaki Kolluca köyünde yaşayan kadınlar, yağışların etkisini kaybetmesiyle arazilerde madımak toplamaya çıktı.

Yabani otlar arasından özenle seçilip bıçakla kesilen madımak, zahmetli bir sürecin ardından sofralara ulaşıyor. Nisan’dan Haziran sonuna kadar toplanabilen bu bitki, Sivas’ın türkülere konu olmuş lezzetlerinden biri.

Madımak, C vitamini, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin bir kaynak. Bağışıklığı güçlendiren, kan şekerini dengeleyen ve idrar söktürücü özellikleriyle bilinen bu ot, grip, ishal, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geliyor. Antioksidan etkisiyle vücudu serbest radikallere karşı koruyan madımak, zihin yorgunluğunu gideriyor, adet ve basur gibi sorunlara destek oluyor.

Kolluca köyünden Hatice Karabiber, “Madımak Sivas’ın gururu. Nisan’da başlar, Haziran’da biter. Pişirip akrabalara gönderiyoruz, kış için donduruyoruz” diyor. Şerife Yılmaz ise, “Zor toplanıyor ama ılık havalarda daha kolay. Kurutup konserve yapıyoruz, çayı bile şifalı” sözleriyle madımağın değerini anlatıyor.

Bolu’dan Erzurum’a uzanan bölgede yetişen madımak, salata, yemek ve çay olarak tüketiliyor. Çay için kaynamış suya eklenen ot, 5 dakika demleniyor ve mideyi rahatlatıyor. Sofralara sağlık katan madımak, Türk mutfağında çorba, kavurma ve börek gibi tariflerle de yer buluyor. Kış için dondurularak veya kurutularak saklanan bu bitki, her mevsim şifa dağıtıyor.