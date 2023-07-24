Yemeğin tadına bakmadan tuz atılırsa neler olur

Nefroloji Uzmanı Dr. Bahtışen Güven, fazla tuz tüketimi konusunda uyarılarda bulundu, “Aşırı tuz tüketimi böbreklere zarar veriyor ve böbrek hastalığına zemin hazırlıyor.” diye uyarı yaptı.

KAYNAK: DHA
Yemeğin tadına bakmadan tuz atılırsa neler olur

Editör: Ali Öncü

Yemeğin tadına bakmadan tuz atanların sayısının çok olduğunu aktaran Nefroloji Uzmanı Dr. Bahtışen Güven, “Sağlıklı bir kişinin günlük ortalama tuz tüketimi 5-6 gram civarında olmalı ve hipertansiyon, kalp ve böbrek hastalığı olan kişilerde ise bu miktar 2-3 gram ile sınırlanmalıdır. Fakat Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin araştırmasına göre, ülkemizde kişi başına düşen günlük ortalama tuz tüketimi yaklaşık olarak 18 gramdır. Maalesef günlük alınması gereken miktarın 3 katı tuz tüketiyoruz. Yemeğin tadına bile bakmadan tuz atanlar var. Bu kişiler potansiyel böbrek hastası olma riski taşıyor” şeklinde konuştu.

HER 6 KİŞİDEN KAÇI BÖBREK HASTASI

Dünyada her 10 kişiden, Türkiye’de ise her 6 kişiden birinin potansiyel böbrek hastası olma riskine sahip olduğunu belirten Dr. Güven, şunları söyledi:

“Türkiye’de yaklaşık 60 bin diyaliz hastası bulunuyor ve önümüzdeki yıllarda bu sayının 115 bine çıkması öngörülüyor. Böbrek hastalıkları tüm dünyada artış gösteriyor. Bu nedenle beslenme alışkanlıkları gözden geçirilmeli ve günlük olarak yeterli miktarda su tüketilmeli. Diyet için en önemli nokta, fazla tuz tüketiminin sınırlandırılmasıdır. Özellikle işlem görmüş hazır yiyecekler, salamura yiyecekler, turşu, salça, peynir ve zeytin gibi yüksek oranda tuz içeren gıdalar kontrollü olarak tüketilmeli hatta yıkayarak ya da suda bekleterek tuzu azaltılmalıdır”

BASİT TESTLERLE ANLAŞILIYOR

Böbrek hastalığının tespitinde temel olarak yapılması gereken testler olduğuna değinen Dr. Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böbrek hastalığı kan testleri (üre, kreatinin), idrar testleri ve ultrasonografi ile saptanabilir. Tansiyon ölçümü de hastalığı ele verebilir. Erken müdahale edildiğinde, vücutta kalıcı hasar bırakmadan tedavi edilebilir”

DHA

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