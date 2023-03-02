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Yemeğini bitiren adam mafya usulü vuruldu 

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 67 yaşındaki kişi, lokantadan çıktıktan sonra silahla dizinden vuruldu. Şüpheli ise taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:08
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Yemeğini bitiren adam mafya usulü vuruldu 

Yemeğini bitiren adam mafya usulü vuruldu 
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 14.30 sıralarında Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Yemek yedikten sonra iş yerine gitmek üzere lokantadan çıkan İ.A. (67), yürüdüğü sırada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli tarafından silahla dizinden vuruldu. 

İ.A. yaralandı, şüpheli ise taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

İ.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan İ.A.'nın, şüpheliyi tanımadığını söylediği öğrenildi.

 

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